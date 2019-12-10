Издатель «Тинькофф журнала» погиб вместе со своей женой

Москва, 10 декабря. Пресс-служба «Тинькофф-журнала» сообщила о трагической смерти издателя Александра Рая и его супруги 8 декабря. Причины гибели семейной пары не раскрываются. Выпуск журнала 10 и 11 декабря приостановлен в знак траура.

«Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя «Тинькофф-журнала» Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал «Т—Ж» и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов. Вся команда журнала скорбит», — написано на странице «Т—Ж» в Facebook.

Как сообщает телеканал «360», Александр Рай погиб на 30 году жизни. У семейной пары остался маленький сын. Банк «Тинькофф» пообещал позаботиться о материальной выплате родным и ребенку издателя. Что стало причиной трагической гибели издателя «Тинькофф-журнала» и его супруги, в пресс-службе не комментируют.

«Уход Саши — это огромная человеческая потеря, Саша был классным человеком, крутым профессионалом и неутомимым генератором идей, настоящим сердцем «Т—Ж», — сообщают в пресс-службе журнала.

Александр Рай родился в Москве в 1990 году. После окончания Московского педагогического государственного университета, он стал главным редактором блога «Нетологии». На основе блога Рай в 2014 году создал «Тинькофф-журнал», который в итоге стал одним из самых известных российских изданий, которые посвящены финансам. По данным на сентябрь 2019 года, количество уникальных посетителей журнала составляло более пяти миллионов человек.