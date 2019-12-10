РФ предлагает США зафиксировать обязательства по невмешательству в дела друг друга 

Вашингтон, 10 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.

«Мы не раз предлагали и сегодня в очередной раз напомнили зафиксировать взаимные обязательства о невмешательстве во внутренние дела друг друга», — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с Помпео.

По словам министра, документ может быть создан по образцу «обмена личными нотами, который состоялся в 1933 году, когда возобновлялись дипломатические отношения между Советским Союзом и США». В письмах, которыми тогда обменялись президент США Франклин Рузвельт и министр иностранных дел Максим Литвинов, были зафиксированы обязательства не допускать какого-либо вмешательства во внутренние дела друг друга.

Лавров также напомнил, что спекуляции о якобы имевшем место «вмешательстве» России в выборы в США не имеют никаких оснований. Российский министр подчеркнул, что так и не было предъявлено никаких фактов, и этих фактов, по всей видимости, попросту не существует.

При этом он подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала совместно провести расследование и разобраться во всех обвинениях, однако никакой реакции от Соединенных Штатов не последовало.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого подтверждают факты вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России.