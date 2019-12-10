Боевики обстреляли город Алеппо в Сирии, погибли двое мирных жителей

Дамаск, 10 декабря. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли район Миньян в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков. По его словам, обстрел унес жизни двух мирных жителей.

«В результате минометного обстрела района Миньян города Алеппо погибло два мирных жителя, еще два человека получили ранения», — сказал Боренков.

Руководитель ЦПВС добавил, что российская военная полиция продолжает патрулировать район вдоль турецкой границы по маршрутам Кобани – Каблик – Мейдан в провинции Алеппо, Айн-Иса – Абу-Вахль и Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Телль-Манах-Сегир и Камышлы – Мабрук в провинции Хасека.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на севре Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии.

Операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума осуществляется совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.