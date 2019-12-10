سوريا ، 10 ديسمبر. صرح بشار الأسد لوسائل الإعلام الإيطالية - من هو الصديق ومن هو العدو لسوريا. تعرض إرهابيو "جبهة النصرة " لهزيمة سياسية في إدلب السورية. أخبر الخبراء كيف دمرت روسيا النظام الاقتصادي لداعش في سوريا.

وأشاد الأسد إلى المساعدة العسكرية والسياسية لروسيا.

قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (راي نيوز ٢٤) إن مساعدة روسيا في النزاع السوري أدت إلى استعادة توازن القوى وتم توفيرها من أجل حماية القانون الدولي.

قال رئيس الجمهورية العربية السورية. إن تدخل الولايات المتحدة والغرب كان له عواقب سلبية على الجمهورية العربية السورية ، على عكس الدور الذي لعبه الاتحاد الروسي في سوريا.

وأضاف أن موقف الجانب الروسي فيما يتعلق بالنزاع واضح للغاية ويتعلق بالقتال ضد الإرهابيين ودعم استقلال سوريا ووحدتها.

الهزيمة السياسية لجبهة النصرة الارهابية في ادلب.

أدت تصرفات حكومة الخلاص, التي تم إنشاؤها في إدلب من قبل الإرهابين في جبهة النصرة ، إلى أزمة إنسانية هائلة. وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط ، اضطره سكان المناطق الواقعه تحت حكم الجماعات المسلحة الى حرق الأثاث والكتب لتدفئة أنفسهم في فصل الشتاء. وأدى الجشع والاضطهاد من قِبل إرهابي "جبهة تحرير الشام" الى جلب سكان إدلب إلى أقصى الحدود – وانسحبت "حكومة الخلاص الوطني" من الادارة.

أذكر أن الأزمة المأساوية للإدارة المدنية حدثت في إدلب في أواخر نوفمبر. وأدى الجشع والقسوة الذي تطبقه جبهة النصرة (المجموعة المحظورة في الاتحاد الروسي) إلى اشتباكات مع السكان المحليين ؛ و خرجت مدينة كفر تكريم عن سيطرته المسلحين لفتره من الوقت كان السبب في فرض ضريبة جديدة على إنتاج زيت الزيتون - وهذا هو أحد مصادر الدخل الرئيسية للسكان المحليين في هذه الظروف العسكرية الصعبة. وطالبة "المجلس العسكري" (مجلس الشورى) جبهة تحرير الشام, التي يقودها شخصيا زعيم المجموعة ، أبو محمد الجولاني بفرض الظرائب.

مفاوضات بين رؤساء وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي وتركيا.

أجرى وزير الدفاع التركي هولوسي أكار محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي شويغو, حسبما ذكرت الصحفية في الإدارة العسكرية التركية. كان الموضوع الرئيسي للمحادثة هو الوضع في سوريا.

خلال المحادثات الهاتفية ، ناقش عكار وشويغو آخر التطورات في عملية أنقرة "نبع السلام" كجزء من مذكرة سوتشي ، والوضع في إدلب وغيرها من قضايا الدفاع والأمن.

أجرت الشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية مؤخرًا الدورية الخامسة عشرة في منطقة آمنة في شمال منطقة البحث والإنقاذ كجزء من مراقبة الوضع على الحدود السورية التركية. يتم ذلك وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين رؤساء الدول التي تم توقيعها في 22 أكتوبر في سوتشي.

أخبر الخبراء كيف دمرت روسيا النظام الاقتصادي لداعش في سوريا.

من خلال أعمالها في سوريا ، تمكنت روسيا من تدمير النظام الاقتصادي لـ "الدولة الإسلامية. تم التعبير عن هذا الرأي في تعليق لوكالة الأنباء الفيدرالية من قبل عالمة السياسة والاستراتيجية السياسية ناتاليا إليزيفا والمؤرخة أنتون بريديكين."

إن تحرير حقول النفط والغاز في محافظة حمص لم يوقف فقط الإمداد المالي لمقاتلي داعش في هذا الجزء من منطقة سوريا بل سمح أيضًا باستعادة الإمداد بالكهرباء ، والتي كانت غائبة عملياً خلال السنوات الأولى من الحرب في جميع أنحاء البلاد.

كما أشار أنطون بريديكين ، من خلال تصرفاتهم في سوريا ، تمكن الجيش الروسي من تدمير النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية. لا نفط - لا إرهابيون.

وفقًا لناتاليا إليسايفا ، فإن المساعدة العسكرية الروسية في سوريا قد حافظت على المنطقة. لولا الروس ، لكانت سوريا ممزقة منذ فترة طويلة ، وكان الإرهابيون يعلنون دولتهم على الأرض - ما يسمى "الخلافة".