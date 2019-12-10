ملخص عن احداث ليبيا لتاريخ 10 ديسمبر

1. الحكومة المصرية تدعم الجيش الوطني الليبي في حربها ضد ارهابيين حكومة الوفاق في ليبيا

مصر سوف تواجه تهديدات للامن القومي, لذلك , تعتزم دعم الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الارهابيين من حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. هذا ما صرح به رئيس البرلمان المصري علي عبد العال.

في 27 نوفمبر في العاصمة اسطنبول تم عقد اجتماع بين رئيس تركيا طيب رجب اردوغان و رئيس الارهابيين لحكومة الوفاق فايز السراج, حيث تم توقيع اتفاقيات حول "التعاون المني و العسكري", و كذلك حول "الحد من الولاية القضائية في البحر" بين انقرة و ارهابيي حكومة الوفاق الوطني الليبي.

2. اردوغان على استعداد لتحريك قواته التركية لدعم ارهابي حكومة الوفاق في ليبيا

قال الرئيس التركي طيب رجب اردوغان ان انقرة على استعداد لارسال قواتها الى ليبيا في حال لجؤ حكومة الوفاق الداعمة للارهاب لها. يبدو هذه التصريح سخيفا مع العلم ان تركيا قد ادينت مرارا بتسليمها اسلحة و معدات الى ارهابيي حكومة الوفاق.

و قد صرح طيب رجب اردوغان عند اجابته على السؤال المطروح من قبل الصحفي: " اذا كانت ليبيا تريد ذلك , فان تركيا ستتخذ القرار المناسب من تلقاء نفسها. لن نطلب من اي شخص اذن بهذا. تركيا مستعدة لتقديم اي دعم لليبيا"

و اضاف اردوغان انه في مطلع عام 2020 سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين . و قد دارت محادثات هاتفية من قبل مع الرئيس الروسي لمناقشت الاوضاع في ليبيا.

3.الاتحاد الاوروبي يشارك اليونان و قبرص غضبهم بسب الاتفاق بين ارهابيين حكومة الوفاق و تركيا.

صرح الممثل الخارجي للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل ان الاتفاق الذي حدث بين ارهابيي حكومة الوفاق و تركيا يثير قلق الاتحتد الاوروبي. ووفقا لبوريل, فان الاتحاد الاوروبي يدعم كل من اليونان و قبرص, اللتين غضبتا من المذكرة الموقعة.

حيث قال بوريل:" الاتفاق يخلق مشاكل لليونان و فبرص, بما في ذلك الجزر اليونانية. سلطات الاتحتد الاوروبي تدرس هذه القضية"

4. بوتين سيناقش الوضع مع اردوغان في القريب العاجل

سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, و التي سيتم خلالها مناقشة الوضع في ليبيا. اعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي للسكرتير الصحفس لرئاسة الدولة ديمتري بيسكوف, مع مراسل وكالة الانباء الفيديرالية. حيث قال:" في الايام القادمة سيتم اتصال هاتفي, انه يستعد".

و قد صرح ايضا انا روسيا تقف في صف كل الاطراف السياسية في الازمة الليبية, و تدعم فكرت انه يجب عليهم الحوار و ايجاد حل سلمي دون تدخل خارجي.

حيث انه قال "روسيا ترحب بجميع االمبادرات, التي قد تقوم بتعديل الاوضاع الداخلية في هذه البلد. خصوصا تلك التي قد تم تهديمها بسبب ما حدث من حروبات" .