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Помпео назвал содержательными переговоры Путина и Зеленского в Париже

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Помпео назвал содержательными переговоры Путина и Зеленского в Париже

Вашингтон, 10 декабря. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже были содержательными.

На совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым Помпео сообщил журналистам, что они «довольно долго говорили об Украине». Госсекретарь напомнил, что Лавров «только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры».

Глава госдепартамента добавил, что американские власти внесли вклад в «укрепление суверенитета и безопасности Украины», и напомнил, что Штаты не признают Крым российским. 

Днем ранее в Париже прошел саммит «нормандской четверки». В рамках мероприятия состоялась первая личная встреча Путина и Зеленского, передавала «Газета.ру».

Позднее президент Украины заявил, что ему было «сложно договариваться» с российским лидером во время двусторонней встречи. Он уточнил, что Путин «каждый вопрос разбирает до деталей». Также Зеленский заявил, что он и президент России — разные люди. Однако, добавил глава Украины, он почувствовал, что российский лидер шел на уступки. По мнению Зеленского, условно «нормандский саммит» завершился со счетом «ничья».

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