Лавров оценил возможность нормализации отношений России и США

Вашингтон, 10 декабря. Россия будет продолжать диалог США и искать возможности нормализовать отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. По словам российского министра, нынешний уровень отношений между Вашингтоном и Москвой не соответствует интересам как обеих стран, так и мира в целом.

Лавров отметил, что у обеих стран есть разные взгляды на некоторые вещи и рассчитывать на то, что добиться взаимопонимания получится одномоментно – наивно. Он подчеркнул, что американские партнеры разделяют точку зрения, что нельзя сохранять ситуацию, когда между двумя ядерными державами накапливаются противоречия.

«Поэтому мы будем продолжать диалог, у нас есть для этого обоюдная готовность, и вместе искать возможности нормализации двусторонних отношений», — отметил глава МИД РФ.

По его словам, Москва настроена на то, чтобы добиваться улучшения отношений с Вашингтоном и уже чувствует аналогичный настрой США.

Напомним, что в октябре глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из США Майк Помпео подтвердили планы по созданию российско-американского делового совета.

Договоренность о создании консультативного делового совета предпринимателей двух стран была достигнута в ходе встречи лидера РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, главы внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов подтвердили эти намерения.