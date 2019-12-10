Помпео рассказал о работе США и России по нормализации отношений

Вашингтон, 10 декабря. Отношения между США и Российской Федерацией должны быть лучше, чем в последние годы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам их встречи в Госдепе.

«В мае по просьбе президента США я отправился в Россию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Причина была простой: наши отношения — России и США — должны быть лучше, чем были последние несколько лет. Мы работаем над этим с того момента», — заявил американский госсекретарь.

Помпео отметил, что двусторонние связи США и РФ сложны, так как в одних сферах государства сотрудничают, а в других конкурируют.

Государственный секретарь США подчеркнул, что в мае этого года договорился с главой российского МИД продолжать работу по дипломатической линии, а также «поддерживать откровенный разговор, а каналы связи — открытыми».

По словам Майка Помпео, американское правительство намерено углублять сотрудничество с Российской Федерацией в сфере противодействию терроризму и торговле наркотиками. Как утверждает госсекретарь США, спецслужбы двух стран «сотрудничают в этих областях на регулярной основе».

«Мы продолжим делать это. Мы намерены сделать это сотрудничество еще качественнее и лучше», — подчеркивает Помпео.

Также Майк Помпео сказал, что американский президент Дональд Трамп решительно настроен на сотрудничество с РФ и КНР в области контроля над вооружениями.

«Президент США Дональд Трамп решительно настроен на контроль над вооружениями с Россией и Китаем. Процесс должен быть проверяемым и включать всех партнеров, имеющих возможность влиять на стратегическую стабильность в мире», — сообщает американский госсекретарь.

Ранее Дональд Трамп, в начале ноября заявил, что Америка желает подписать с Россией, Китаем и, возможно еще некоторыми странами новое соглашение по контролю над вооружением. Однако президент США не уточнил, будет ли это продлением Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, или это будет новое соглашение.

Как передает «Газета.ру», по итогам встречи Сергей Лавров пригласил Майка Помпео посетить Россию.