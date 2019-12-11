Приговор по делу о теракте в метро огласили в Петербурге. ФАН-ТВ

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге признал виновными 11 фигурантов уголовного дела о теракте в метрополитене.

3 апреля 2017 года в петербургском метро прогремел взрыв, унесший жизни 15 человек. Разбирательство громкого дела о теракте, наконец подошло к концу. Второй Западный окружной военный суд, вынес приговоры одиннадцати фигурантам.

Самые большие сроки получили братья Азимовы, которые, по версии следствия, были организаторами теракта. Аброр занимался подготовкой Джалилова, Акрам отвечал за международные связи и финансовое обеспечение. Прокурор запрашивала для обоих пожизненное заключение, однако его получил только Аброр. Акрама суд приговорил к 28 годам в колонии строго режима. Кроме того, они должны заплатить штрафы в 800 и 700 тысяч рублей, соответственно.

Братья Эрматовы, по версии следствия, вербовали в Петербурге людей для запрещенных в России организаций ИГИЛ1 и «Джебхат ан–Нусра». Для них, также, как и для Азимовых, прокуратура требовала пожизненных сроков. Но суд решил смягчить приговоры.

В квартире на Товарищеском проспекте следователи обнаружили взрывное устройство и шестерых подозреваемых. Позже их приговорили к 19 и 20 годам лишения свободы вместо запрашиваемых 28. Кроме того, каждый из них должен будет выплатить государству штраф в размере полумиллиона рублей. Содик Ортиков, который приобретал оружие для террористической группы, получил 23 года лишения свободы. Единственная женщина — Шохиста Каримова — была связующим звеном и, по версии следствия, предоставляла террористам телефоны и сим-карты. Ее приговорили к 20 годам тюремного заключения в колонии общего режима. Как и все обвиняемые, свою вину она так и не признала, из зала суда ее пришлось выводить силой

Но даже серьезные сроки и миллионы рублей уже не смогут вернуть к жизни жертв этого страшного теракта. 25-летняя дочь Геннадия Даниленко — Оксана, была жизнерадостной девушкой, любила животных, работала в зоомагазине, мечтала однажды побывать в Японии. Обычно предпочитала наземный транспорт, но в этот день спустилась в метро. Ее телефон записал весь тот ужас, что творился в вагоне, мчавшемся от «Сенной площади» к «Технологическому институту».

Геннадий Даниленко помнит 3 апреля 2017 года практически поминутно. В два часа дня делал фото на водительские права, которые теперь каждый день напоминают ему о гибели дочери. Время проходит, но боль не притупляется.

«Это на всю жизнь, затихнет и потом опять. До истеричного бывает опять. Потом проходит. Потом опять. 25 лет всего – жить, да жить. Хоронить своих детей очень тяжело. Мы уехали, искали, а мать там же на Ветеранов. Звонит, ну что нашли? Ну что нашли? Ничего не нашли пока, ищем. И как сказать ей, я не знал. Я дочери старшей: где она там? Стоит? Посади на диван. Посадила? Ну, скажи, что Оксаны нет», — вспоминает мужчина.

На заставке телефона фотографии дочери. Геннадий бережно хранит и плеер, который был с ней в тот день. Теперь ему только и остается приносить цветы к надгробной плите Оксаны.

Дочь Ирины Антоновой в этой трагедии смогла выжить. 24-летняя Эвелина ехала на собеседование в компанию мечты, хотела работать менеджером по персоналу. Но мечты о карьере сменили бесконечные операции. За последние два года их было больше 20, и это не конец – девушка по-прежнему с трудом дышит.

«Она оказалась одной из самых тяжелых пострадавших. Попала в НИИ Джанелидзе. Основной удар пришелся на лицо, у нее сильно пострадало лицо. Практически был оторван нос. Он буквально висел на двухсантиметровом кусочке кожи. Как потом мы узнали, ее хотели отправить в Москву, полностью удалить все... В общем заменить искусственными материалами. Ей тяжело, я это вижу. Дело в том, что постоянные операции никак не дают отвлечься, как-то расслабится. Одна операция прошла, она немного восстановилась, и начинается снова операция, опять больницы. Очень тяжело она все это переносит, потому что, сами понимаете, уже практически три года эти бесконечные операции, счет уже мы потеряли, уже за 20 операций. Но она молодец, она держится, и я горжусь, что у меня такая сильная и смелая дочка», — поделилась мать пострадавший в теракте.

Деньги от государственной компенсации закончились после первых операций. Все остальные удалось провести исключительно благодаря фондам и неравнодушным людям. Ирина и ее дочь на себе ощутили, насколько беззащитны пострадавшие после трагедий. Чтобы их поддержать, мать Эвелины создала Национальную ассоциацию по оказанию помощи, пострадавшим от терактов и чрезвычайных ситуаций.

Хочется верить, что потрясений, подобных этому, больше не произойдет. Тем не менее, еще несколько фигурантов дела, включая предполагаемого заказчика, находятся в розыске. Поэтому ставить точку в деле пока рано.

1 Организация запрещена на территории РФ.