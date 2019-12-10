США просят Россию поддержать Гуаидо в качестве лидера Венесуэлы

Вашингтон, 10 декабря. Вашингтон попросил Москву поддержать Хуана Гуаидо в качестве лидера Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Пока Николас Мадуро остается у власти — проблемы продолжаются в Венесуэле. Мы обратились к правительству России с просьбой о поддержке демократии и президента Хуана Гуаидо с тем, чтобы обеспечить свободные и справедливые выборы», — заявил Помпео.

Кризис в Венесуэле начался после того, как Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики в январе 2019 года. Самозванца поддержали США, а также их союзники из числа стран Группы Лимы за исключением Мексики, Организации американских государств и некоторых стран — участниц ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происходящее в стране попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку легитимного главы Боливарианской Республики выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай и другие страны.

Отметим, на прошлой неделе появилась информация, что президент США Дональд Трамп поручил администрации пересмотреть стратегию по отношению к Венесуэле и ужесточить ее, поскольку начинает терять доверие к Гуайдо. Американские власти не довольны своим «избранником», поскольку тому так и не удалось свергнуть Мадуро.