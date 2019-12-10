Совфед одобрил законопроект о наказании чиновников за хамство

Совет Федерации послал в Госдуму положительное заключение по законопроекту о наказании чиновников и иных должностных лиц в России за оскорбления граждан. Об заявил Федеральному агентству новостей общественно-политический деятель, депутат Государственной думы ФС РФ от партии ЛДПР Александр Старовойтов.

В конце апреля в Госудуму депутатом от ЛДПР Александром Старовойтовым был внесен законопроект о наказании чиновников и иных должностных лиц в России за оскорбления граждан под названием «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительной ответственности должностных лиц, лиц занимающих государственные должности Российской Федерации или государственные должности субъекта Российской Федерации, а ровно главы органа местного самоуправления». Президент РФ Владимир Путин также поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.

Корреспонденту ФАН в беседе с Александром Старовойтовым удалось выяснить, что на днях Совет Федерации отправил в Госдуму положительное заключение по этой законодательной инициативе.

«Конечно, пока еще чиновники до такой степени не обезумели, чтобы депутату Государственной думы хамить или кому-то хамить в присутствии депутата Госдумы. Но мне достаточно примеров за несколько прошлых лет со всей России, которые, к сожалению, имеют место быть. Их вполне хватает, чтобы показать обществу некую грань, после которой люди должны отвечать за свои слова. И коль уж существует 319-я статья Уголовного кодекса, где за оскорбление власти предусмотрена уголовная ответственность, мы поэтому и подготовили такой законопроект. Коммунисты пошли по другому пути: они предложили внести изменения в КоАП. Административная ответственность – это, конечно, замечательно, но в данной ситуации 319-ю статью УК никто не отменял. Верховный суд нам ответил, что штрафов уже вполне достаточно. Но раз уж хамство со стороны чиновников продолжается, значит, эти меры все-таки не действенны?» — прокомментировал Старовойтов.

Около месяца назад данную инициативу поддержало Санкт-Петербургское Законодательное Собрание.