Лавров и Помпео согласились, что военного решения конфликта в Сирии нет

Вашингтон, 10 декабря. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым урегулирование конфликта в Сирии. По словам Помпео, стороны согласны, что военного решения сирийского конфликта нет.

Глава МИД Российской Федерации прибыл в США 10 декабря.

«По Сирии мы работаем над внедрением резолюции 2254. Это резолюция ООН. И мы считаем, что нет военного решения и что Сирия не должна стать убежищем для террористических групп и «Исламского государства»1 (запрещено в РФ)», — заявил американский госсекретарь по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее ФАН опубликовал очередное расследование, которое посвящено сирийскому конфликту. В материале описана истинная роль российских военнослужащих в разгроме террористов «Исламского государства» на территории Сирии. Нашим репортерам, в частности, удалось провести беседу с одним из бывших боевиков ИГ1, который заявил, что уже в 2017 году, незадолго до освобождения Дейр-эз-Зора, в радикальных бандформированиях уже поселился страх перед российскими бойцами.

В предыдущем расследовании ФАН подтвердил существование прямых связей между «Исламским государством» и США. Нашими журналистами было выявлено, что американцы направляют своих инструкторов и оказывают вооруженную поддержку террористам в обмен на распоряжение нефтегазовыми месторождениями на северо-востоке Сирии. Нелегальная контрабанда сирийской нефти приносит Вашингтону многомиллионные доходы, за счет которых и финансируются джихадисты в САР.

Также в самом первом расследовании ФАН выяснил, что с ИГ контактируют и представители российской оппозиции, включая журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и опального экс-олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.