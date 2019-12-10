США не реагируют на призывы обсудить «российское вмешательство», заявил Лавров

Вашингтон, 10 декабря. США не отреагировали на предложения России обсудить якобы имевшее место «российское вмешательство в выборы», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Сейчас он находится с визитом в столице США Вашингтоне.

Лавров напомнил, что спекуляции о якобы имевшем место «вмешательстве» России в выборы в США не имеют никаких оснований. Российский министр подчеркнул, что так и не было предъявлено никаких фактов, подтверждающих факт этого «вмешательства». Выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, Лавров предположил, что этих фактов, по всей видимости, попросту не существует.

Глава МИД РФ отметил, что первые спекуляции на эту тему начались еще накануне выборов в США в 2016 году.

«Мы по каналам, которые тогда существовали между Москвой и Вашингтоном с администрацией Барака Обамы, запрашивали много раз американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались в октябре 2016 года и вплоть до инаугурации Дональда Трампа. Ответов никаких не было. На все наши предложения по поводу того, что если вы нас подозреваете, давайте вместе сядем и поговорим, положите факты на стол – ноль реакции», — отметил министр.

Напомним, что в 2017 году министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования якобы имевшего место быть «вмешательства России» в президентские выборы США 2016 года, которые выиграл действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Длившееся два года и стоившее более 30 миллионов долларов «расследование» Роберта Мюллера о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы закончилось полным пшиком, не было найдено никаких следов мифического «сговора» предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

После позорного провала «расследования» Мюллер подал в отставку со скоростью, больше напоминающей паническое бегство.