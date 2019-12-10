Принятая ООН резолюция по Крыму основана на домыслах и спекуляциях, заявили в МИД РФ

Москва, 10 декабря. Российские власти назвали политизированной украинскую резолюцию по Крыму, которая основана на домыслах и спекуляциях. С таким заявлением во вторник выступило министерство иностранных дел РФ.

Внесенный Киевом документ, который обвиняет Москву в «милитаризации» Крыма и Азовского моря, поддержали 63 члена ООН, 18 выступили против, 111 —воздержались. При этом МИД РФ обратил внимание на то, что количество сторонников антироссийской резолюции снизилось по сравнению с прошлым годом на 3 страны, а количество воздержавшихся на столько же увеличилось.

«Это свидетельствует о неприятии искаженной трактовки положения дел вокруг Крыма и заметном снижении поддержки украинской инициативы, несмотря на давление, которое Киев и его покровители оказывают на многие страны», — говорится в сообщении.

Министерство опровергло обвинения Украины о том, что Россия якобы проводит мероприятия по «милитаризации» Крыма. Оно обратило внимание на то, что до событий 2014 года на полуострове находилось 27 тыс. военных (12 тыс. российских военных и 15 тыс. украинских). И при этом в то время никогда не заявлял о милитаризации региона. Сегодня же в Крыму находится гораздо меньше военнослужащих.

Что же касается Азовского моря, то его милитаризации способствует сама Украина, которая наращивает военный потенциал вдоль береговой линии возле Бердянска и регулярно проводить артиллерийские стрельбы.

МИД РФ подчеркнул, что резолюция была внесена незадолго до встречи «нормандской четверки» в Париже. В Москве не исключают, что противники президента Украины Владимира Зеленского сделали это специально, чтобы осложнить переговорный процесс.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.