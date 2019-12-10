Лавров и Помпео обсудили вопрос контроля над вооружениями

Вашингтон, 10 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что откровенно обсудил со своим американским коллегой Майком Помпео вопрос контроля над вооружениями. По его словам, он обратил особое внимание на негативные последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Одной из центральных тем была стратегическая стабильность. Мы обратили внимание на отрицательные последствия выхода США из ДРСМД. Подчеркнули, что и в нынешних условиях, после того, как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек», — отметил Лавров по итогам встречи.

По словам российского министра, разговор носил откровенный характер. Лавров подчеркнул, что в сложившейся сейчас ситуации на мировой арене, общение однозначно лучше, чем его отсутствие. Он рассказал, что подробно обсудил с Помпео ситуацию в двусторонних отношениях, а также вопросы контроля над вооружениями и региональных конфликтов. По его словам, беседа прошла открыто и по-деловому.

Глава МИД РФ отметил, что Москва предложила Вашингтону немедленно продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III).

Напомним, что СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Действие договора истекает в 2021 году. К настоящему моменту американская сторона не приняла окончательного решения о продлении договора.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что США пытаются манипулировать данными, чтобы убедить российскую сторону в выполнении своих обязательств по договору о сокращении наступательных стратегических вооружений. При этом в МИД РФ отмечали, что Россия настроена на продление действия ДСНВ и призывает к тому же США.