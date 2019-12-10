Подписчики высмеяли «похороненную под кучей пельменей» Волочкову

Москва, 10 декабря. Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась несколькими букетами роз, которыми ее наградили зрители после концерта в подмосковном Солнечногорске.
Волочкова довольно часто выступает в небольших населенных пунктах Московской области. Подобные выступления пользуются большой популярностью у публики благодаря тому, что в них принимают участие дети из местных танцевальных школ.
После выступления в Солнечногорске Волочкова фотографию в своем Instagram, на которой балерина запечатлена в салоне автомобиля с несколькими пышными букетами белых роз. В подписи к снимку Волочкова проинформировала подписчиков о том, что намерена отправиться вместе с розами к «любимому». При этом балерина не стала раскрывать личность своего поклонника.
Не это ли счастье????? Я от души подарила Солнечногорску этот наш спектакль!???? И вот так нарядно еду к любимому.???????? Спасибо, дорогие, за эти эмоции!???????????? Мой Майбах переполнен белыми розами ! ???????????? И Основная часть цветов едет в газели @gruzovichkof Эта компания протянула руку и помогла с доставкой наших декораций, реквизита, Лебедки на эти мои благотворительные спектакли.????????????#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #зима #мир
Подписчики Волочковой оказались в восторге от снимка, однако часть пользователей выразила уверенность в том, что балерина пытается выдавать желаемое за действительное, публикуя в соцсетях подобные фотографии. При этом некоторым подписчикам букеты роз напомнили «кучу пельменей», а сам снимок траурную процессию, после чего пользователи высмеяли «похороненную под кучей пельменей» балерину.
«Сколько фарса, однако! Ну, как обычно, желаемое выдает за действительность», — пишет larik_1111_larik.
«Как в катафалке», — отмечает queen_of_your_heart_and_galaxy.
«Анастасия, все это чудесно, и вы, и цветы, однако, ваши фантазии так похожи на деменцию», — пишет nataliazaharova2.
«Настя, зачем столько цветов накупила? Перебор, однако. Неприглядная картина», — подчеркивает natti2577.
«Думала, я одна видела пельмени», — пишет anastelf.aaa.
Позднее балерина опубликовала видео, в котором выразила благодарность зрителям из Солнечногорска за подаренные цветы. Однако в комментариях к видео пользователи продолжили сомневаться в правдивости этой истории.
Вы знаете, после всего того, что я выдержала и выстояла в своей жизни, после всех жесточайших противодействий, я сама себе желаю, чтобы Цветы были самой тяжелой ношей моей жизни!❤️???? Стобы тяжелее я ничего не держала ни в руках, ни на плечах! Дарите чаще и больше!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #зима #мир
«Точно, это искусственные цветы, и она их везде таскает», — отмечает osterfani50.
«Сама себе подарила?» — интересуется boitsova36.
«Опять цветочный ларек ограбила», — пишет swetlana_morosowa.
Ранее сильно похудевшая Волочкова рассказала о своей экстремальной диете. По словам балерины, избавиться от лишнего веса ей помогли восьмичасовые репетиции. Во время подготовки к спектаклю «Балерина в Зазеркалье цирка» Волочкова не только упражнялась, демонстрируя фирменный шпагат, но летала на полотнах.