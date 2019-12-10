Подписчики высмеяли «похороненную под кучей пельменей» Волочкову

Москва, 10 декабря. Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась несколькими букетами роз, которыми ее наградили зрители после концерта в подмосковном Солнечногорске.

Волочкова довольно часто выступает в небольших населенных пунктах Московской области. Подобные выступления пользуются большой популярностью у публики благодаря тому, что в них принимают участие дети из местных танцевальных школ.

После выступления в Солнечногорске Волочкова фотографию в своем Instagram, на которой балерина запечатлена в салоне автомобиля с несколькими пышными букетами белых роз. В подписи к снимку Волочкова проинформировала подписчиков о том, что намерена отправиться вместе с розами к «любимому». При этом балерина не стала раскрывать личность своего поклонника.

Подписчики Волочковой оказались в восторге от снимка, однако часть пользователей выразила уверенность в том, что балерина пытается выдавать желаемое за действительное, публикуя в соцсетях подобные фотографии. При этом некоторым подписчикам букеты роз напомнили «кучу пельменей», а сам снимок траурную процессию, после чего пользователи высмеяли «похороненную под кучей пельменей» балерину.

«Сколько фарса, однако! Ну, как обычно, желаемое выдает за действительность», — пишет larik_1111_larik.

«Как в катафалке», — отмечает queen_of_your_heart_and_galaxy.

«Анастасия, все это чудесно, и вы, и цветы, однако, ваши фантазии так похожи на деменцию», — пишет nataliazaharova2.

«Настя, зачем столько цветов накупила? Перебор, однако. Неприглядная картина», — подчеркивает natti2577.

«Думала, я одна видела пельмени», — пишет anastelf.aaa.

Позднее балерина опубликовала видео, в котором выразила благодарность зрителям из Солнечногорска за подаренные цветы. Однако в комментариях к видео пользователи продолжили сомневаться в правдивости этой истории.

«Точно, это искусственные цветы, и она их везде таскает», — отмечает osterfani50.

«Сама себе подарила?» — интересуется boitsova36.

«Опять цветочный ларек ограбила», — пишет swetlana_morosowa.

Ранее сильно похудевшая Волочкова рассказала о своей экстремальной диете. По словам балерины, избавиться от лишнего веса ей помогли восьмичасовые репетиции. Во время подготовки к спектаклю «Балерина в Зазеркалье цирка» Волочкова не только упражнялась, демонстрируя фирменный шпагат, но летала на полотнах.