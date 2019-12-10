Рэпер Гуф объяснил, почему 31 декабря следует сделать выходным днем

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем, о чем он сообщил в интервью Федеральному агентству новостей. По мнению музыканта, благодаря этому россияне смогут спокойно подготовиться к встрече Нового года, а не «впопыхах».

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека пообещал подумать над просьбой сделать 31 декабря выходным днем для всех россиян.

Еще в ноябре депутаты от ЛДПР предложили перенести рабочий день перед 1 января на субботу 28 декабря. Таким образом число рабочих дней никак не пострадает, зато у народа появится еще один день для спокойной подготовки к новогодней ночи. Но внедрение законодательной инициативы потребует гораздо больше времени, чем уже осталось до 2020 года. Поэтому, скорее всего, страна при положительном решении этого вопроса сможет порадоваться дополнительному предпраздничному выходному только в следующем году.

Эта инициатива получила одобрение только на региональных уровнях. Последний день декабря освободили от работы Томская и Кировская области, а также Ставропольский край и Крым.

К народным чаяниям присоединился и известный рэпер Гуф.

«Россиянам нужен еще один день, чтобы подготовиться к встрече Нового года. Зачем все успевать сделать впопыхах 31-го вечером, если можно начать подготовку 30-го, а потом уже 31-го продолжить? К празднику надо готовиться основательно!» — заявил Гуф в интервью ФАН.

Ранее стало известно, что последний день в году станет выходным в Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря.