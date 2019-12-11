Аспекты мирового неравенства обсудили на международной конференции. ФАН-ТВ

В Общественной палате России прошла международная конференция «От неравенства к справедливости». В мероприятии приняли участие представители 43 стран. Эксперты, ученые, политические и общественные деятели обменялись опытом и практиками преодоления неравенства. Участники обсудили различные аспекты неравноправия. Главные из них — противодействие коррупции и бедности.

«Приоритетом является борьба с неравенством, борьба с безработицей, с бедностью. Изменять, либо уничтожать, либо бороться с коррупцией. Делать так, чтобы мир был более прозрачным и равным»,— Бальтасар Гарсон, президент международного фонда им. Бальтасара Гарсона.

Другие отмечали более важным другой аспект неравенства в получении качественной медицинской помощи и хорошем образовании.

«Важный аспект— это доступ к медицине и образованию, несмотря на то, что открываются новые больницы, качество медицины остается достаточно неудовлетворительным. И тем более это касается бедных людей. Неравенство отражается на там, что люди бедные не имеют никакой возможности получать качественную медицинскую помощь и качественное образование»,— Натали Ямб, профессор, экономист, Кот-д’Ивуар.

Экономическое неравенство сейчас распространено во всем мире. Текущая экономическая система не справляется с тенденциями современного мира. И за столом переговоров необходимо обсуждать экономическую трансформацию, во избежание продолжения бледности части населения.

«Мы стоим на пороге серьезных изменений в экономической сфере. Именно поэтому тему неравенства является настолько актуальной, потому мы видим что текущая экономическая система, порождающая неравенства, скоро будет трансформирована»,— Эллис Клифтон, основатель, председатель, International Sustainable Energy Organisation, Соединенное Королевство.

Для преодоления неравенства и перехода к справедливости, по словам экспертов, проблемы нужно не только доверять правительству, но и решать всем обществом.