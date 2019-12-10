Путин пообещал в сформулировать предложение по увеличению МРОТ на сумму подоходного налога

Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин пообещал обдумать повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на сумму подоходного налога. С данным предложением выступил один из присутствующих на встрече президента с региональными уполномоченными по правам человека.

«МРОТ у нас приравнен к прожиточному минимуму, то есть забирая какую-то часть денег, мы опускаем человека ниже прожиточного минимума, здесь есть над чем подумать. Хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю, но не сейчас», — говорит президент России.

Российский президент отметил, что в дальнейшем сформулирует предложения, которые касаются поддержке семей с детьми. Путин подчеркнул, что у региональных омбудсменов есть хорошие идеи по данному вопросу.

«Я постараюсь оформить предложения, которые у меня на данный момент есть. Мы приняли в последнее время немало шагов для поддержки материнства и детства, целый ряд обстоятельств учли в демографической ситуации, но я так чувствую, что этого недостаточно», — заявил Путин.

Глава Российской Федерации подчеркнул, что нужно не только помочь людям, но и при этом не разрушить финансовую систему.

«Думаю, что мы предложим в ближайшее время дополнительные действенные меры», — констатирует Владимир Путин.

Напомним, что 24 октября Государственная дума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ на 850 рублей. Ожидается, что МРОТ повысится на 7,5% и с 1 января 2020 года будет составлять 12 130 рублей в месяц. На данный момент МРОТ составляет 11 280 рублей, передают «Известия».