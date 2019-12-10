Путин заявил о необходимости усилить контроль за кредитно-потребительскими организациями

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью усиления контроля за деятельностью кредитно-потребительских организаций.

Во время встречи главы государства с региональными уполномоченными по правам человека свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обратила внимание на то, что многие подобные структуры опускаются до прямого мошенничества. Так, например, одна из уральских организаций собрала с населения 1 млрд рублей под видом кредитно-потребительских кооперативов.

По словам Мерзляевой, схема действий у подобных организаций проста. Они собирают с людей деньги, заманивая их выгодными процентами, а потом банкротятся. В связи с этим омбудсмен призвала усилить контроль за деятельностью кредитно-потребительских организаций.

«Конечно, это нужно делать. Но это нужно делать наряду с усилением контроля за деятельностью этих организаций», — отметил Путин.

В июле Госдума РФ запретила выдавать микрокредиты россиянам под залог жилья. Это делается для нейтрализации мошеннических схем в отношении принадлежащих гражданам квартир и домов.

Также были определены требования к минимальному размеру капитала микрокредитной организации — на сегодняшний день он составляет 10 тыс. рублей. Так, капитал такого учреждения должен составлять 1 млн рублей с 1 июля следующего года.