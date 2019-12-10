Судебное решение по украинскому долгу может быть принято в середине 2020 года

Москва, 10 декабря. Верховный суд Великобритании может принять решение по спору из-за украинского долга уже в середине следующего года. Об этом во вторник заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы рассчитываем на объективность решения Верховного суда. Сейчас ведется процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны. По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что накануне Верховный суд Великобритании возобновил слушания по спору между Россией и Украиной. Слушания будут продолжаться до 12 декабря.

Предметом спора стал долг Украины в размере 3 млрд долларов по еврооблигациям, которые выкупила Россия еще во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

В марте 2017 года Верховный суд Великобритании удовлетворил иск России и обязал Украину выплатить 3 млрд основного долга, а также 75 млн долларов долга по невыплаченному купонному платежу, штрафные проценты и судебные расходы. С учетом всего этого долг Киева вырос до 4,5 млрд долларов.

Киев попытался оспорить это решение, направив в суд четыре довода. Три из них были отклонены, кроме последнего. В нем Украина заявляла, что Россия якобы принудила ее взять долг через давление и санкции. Тогда суд постановил провести отдельное разбирательство по данному факту. После этого и Москва, и Киев подали апелляции. РФ оспаривает украинский аргумент о «принуждении», а Украина — отклонение трех ее предыдущих доводов.