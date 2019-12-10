Якубович рассказал, чем запомнился Лужков

Известный советский и российский телеведущий и актер Леонид Якубович заявил, что ушедший 10 декабря из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков был этаким управдомом в хорошем смысле этого слова, который работал на благо главного города страны по 12-14 часов в сутки.

Ведущий и художественный руководитель «Поле чудес» — одной из самых популярных программ Первого канала — дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей и коснулся многих интересных тем. Не смог он удержаться и от рассказа о том, чем ему запомнился бывший столичный градоначальник. Причем, начал с любопытного сравнения.

— Леонид Аркадьевич, каким Лужков остался у вас в памяти?

— Когда-то давным-давно, и я это очень хорошо помню, мы жили на улице Чкалова, дом 7, квартира 5. Это был исторический дом, легендарный, о чем мало кто знает, а сейчас там банк. Так вот, раз в неделю раздавался звонок в дверь нашей коммунальной квартиры. Там стоял домоуправ и с ним еще человек пять. Он ходил по квартире и говорил: «Почему здесь лампочка не горит? Заменить ее! А вот это что такое? А тут почему лужа? А это что здесь треснуло? А тут обои отошли. Вот это надо замазать! Так, вы когда ремонт здесь делали? Меня не интересует!» Потом он выходил и шел в следующую квартиру. Это был домоуправ — управитель дома. Никто его никогда ни о чем не просил, он ходил сам. Он был хозяином в доме! Лужков был таким же.

— Но другого, куда большего, масштаба.

— Лужков был домоуправом! В Москве. Я абсолютно убежден, что если бы не эти политические амбиции, то лучшего домоуправа у Москвы не было бы никогда. Я знаю от близких тогда к Лужкову людей, что с семи утра и целый день по 12-14 часов он работал на Москву. Все разговоры о том, богатый, не богатый, украл, не украл — ладно, хорошо, все правы. Но, ребят, вы-то чего сами сделали для города? И он ведь мог ничего не делать, но то, что «дорогу смерти» превратил в «дорогу жизни» — это факт. Я же по этой окружной дороге ездил и знаю, какое там было, в этой темноте, смертоубийство.

— Вы МКАД имеете в виду?

— Кошмар! И это ведь правда. Были ли у Лужкова недостатки? Были. Как у любого живого человека. Но при всем при этом надо еще иметь в виду систему. Он же все равно из Советского Союза.

— Как и все мы. Вернее, многие из нас.

— Естественно. Многое из того, что делалось тогда в Москве, — делалось не коллегиально, а авторитарно. Вот у нас было так принято. Но! Я тому свидетель — «Лужок» умел слушать! Я был первым человеком после того, как его назначили мэром (6 июня 1992 года. — Прим. ФАН) после Попова…

— Гавриила Харитоновича.

— Да. Так вот, месяца через три или четыре я попал к нему на прием и начал рассказывать про аукционы (в течение нескольких лет Якубович работал аукционистом. — Прим. ФАН). Я принес какие-то книжки, и мы сидели в такой маленькой комнате отдыха за его огромным кабинетом. Вдруг неожиданно у Лужкова загорелись глаза, и он сказал: «Дай почитать». И я ему все это отдал, удивившись, почему его это заинтересовало среди вот этого всего.

Лужков же такого хлебнул, ему такой город достался, что я даже не представляю, как он не бросил все и не ушел! Ну, это же немыслимо — абсолютный развал был в Москве, а про страну я и не говорю. То, что Лужков был работягой, то, что у него был невероятно мощный характер, и то, что он умел заставлять людей работать, — факт! При нем Москва была Москвой! Со всеми недостатками. Ну что сделаешь, например, с этим дурацким точечным строительством? Я абсолютно убежден, что с этим Лужков бороться не мог.

Зато как он скрипел зубами по поводу автомобильных пробок. Он всю жизнь мечтал, и я это знаю с его слов, чтобы, скажем, Садовое кольцо было безсветофорное! Это очень печально (новость о смерти Юрия Михайловича. — Прим. ФАН)…

Ранее стало известно, что Юрий Лужков умер в одной из больниц немецкого города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце. Нынешний мэр российской столицы Сергей Собянин отметил, что его предшественник был энергичным и жизнерадостным человеком, который возглавлял Москву в сложный для государства постсоветский период.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова. Экс-мэру столицы России было 83 года.

Полный текст интервью с Леонидом Якубовичем читайте на сайте ФАН в ближайшее время.