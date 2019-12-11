Сирия, 11 декабря. Удары боевиков по окраинам города Алеппо привели к гибели сирийца. Турция направила военный конвой для отражения атак курдских боевиков в Хасаке. ВВС Израиля подозреваются в проведении авианалета в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносили ответные удары по позициям боевиков на границах «Большого Идлиба»; завершили новый этап работ по разминированию местности в Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки в деревне Аль-Кибар в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по западным окраинам города Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: обвинялись в установке СВУ в городе Рас аль-Айн в Хасаке; обменивались ударами с протурецкими силами на северо-востоке Алеппо; понесли потери в результате взрыва в Ракке; спровоцировали новые столкновения с союзниками Турции на границе.

ВС Турции и протурецкие силы: задержали мужчину в кантоне Африн по подозрению в связях с курдскими боевиками; направили партию военной техники на северо-запад Хасаки.

ВВС Израиля: подозреваются в воздушной атаке на союзников САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Соединенные Штаты: патрулировали город Абу-Хаммам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В районе Манбиджа на северо-востоке провинции накануне продолжились вооруженные столкновения между курдскими боевиками и формированиями, выступающими на стороне Турции. По информации военного источника в сети Twitter (NotWoofers), перестрелки наблюдались в районе населенного пункта Яшлы.

Тем временем западные окраины города Алеппо вновь оказались под ударом радикалов вооруженной оппозиции. По данным новостного агентства El Wehda, исламисты террористического альянса «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1*** открыли огонь по кварталу Миньян, в результате чего был убит один из местных жителей, еще три человека получили ранения. Отмечается, что стрельба была открыта со стороны пригорода административного центра провинции Хан аль-Асаль, оккупированного боевиками. В результате ответных обстрелов военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) уничтожили пусковые установки радикалов, нейтрализовав при этом нескольких джихадистов.

В кантоне Африн состоялись обыски, проведенные бойцами поддерживаемых Анкарой формирований. Новостной портал Al Nour передавал, что в результате обследования территории поселения Ашкан недалеко от Джандариса был арестован мужчина, подозреваемый в сотрудничестве подпольными группами курдских боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки поступали сведения об атаке неизвестных ВВС в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре. Как передавал Twitter-канал (aghiad_alkheder), боевые вылеты неопознанной авиации произошли в районе города Абу-Кемаль в местах базирования проасадовских военизированных формирований. Местные активисты уверены, что к случившемуся имеют отношение ВВС Израиля, которые неоднократно предпринимали попытки нанести урон союзникам Сирийской арабской армии (САА).

Во второй половине дня вылазка неизвестных произошла в зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF). Нападавшие обстреляли один из контрольно-пропускных пунктов курдских боевиков на окраине деревни Аль-Кибар. Twitter-канал (DeirEzzor24) также заявлял об атаке группы вооруженных людей в городе Дибан, жертвами которой стали два местных жителя. Предполагаемыми организаторами налетов считаются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

В связи с участившимися нападениями радикалов США направили военный конвой для обследования территорий на восточном берегу реки Евфрат. По информации источника в сети Twitter (huseyinbozan), американские военные осуществляли патрулирование в населенном пункте Абу-Хаммам. Кроме того, позднее стало известно о прибытии еще одной колонны с подкреплениями в район нефтяного месторождения Аль-Джафра к востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Даръа

Накануне в Даръа произошли сразу два убийства. Информационный портал Halab Today TV передавал, что сперва был застрелен один из мирных жителей по имени Ибрагим Юсеф Аль-Тамер, проживавший в городе Джасим. Позднее также сообщалось о гибели главы муниципалитета населенного пункта Аш-Шаджара, на которого и ранее не раз организовывались покушения. Предполагается, что неизвестные, совершившие оба нападения, относятся к числу боевиков вооруженной оппозиции, которым удалось скрыться в безлюдных районах провинции.

Между тем в северо-восточной части региона завершился еще один этап работ по разминированию местности. Информационное агентство SANA News сообщало о том, что инженерные части Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в населенном пункте Ас-Санамейн в период с 13.30 до 14.30.

Провинция Идлиб

В южных районах Идлиба в течение всего дня разворачивались вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками незаконных бандформирований, связанных с «Джебхат ан-Нусрой». Согласно данным медиапортала Step News Agency, исламисты выступили инициаторами боевых действий, открыв огонь по лагерю Сирийской арабской армии (САА) в районе города Джурин в соседней Хаме. В ответ САА нанесли удары по расположениям радикалов на подступах к населенным пунктам Маар-Зита, Хиш, Сахьян, Хиш, Ат-Тах, Кафр-Саджна, Шейх Мустафа и Тахтая. Об этом сообщало агентство новостей Syria's Tomorrow Movement. Поддержку силам САР оказывали российские ВКС, точечные авиаудары которых пришлись по военным объектам радикалов.

Провинция Ракка

Прогремел взрыв в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах Ракки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alkhabar_Tv), детонировало СВУ, заложенное в автомобиле курдских радикалов у населенного пункта Аль-Карама, что привело к ранению двух членов группировки. В минировании транспортного средства подозреваются джихадисты «Исламского государства».

Поблизости от административного центра региона была обнаружена новая братская могила. Из захоронения в поселении Аль-Сальхабия были извлечены шесть тел мирных жителей. Как отмечалось, все они были убиты в ходе бомбардировок ВВС западного альянса, проводившихся во время битвы за Ракку.

Севернее административного центра провинции возобновились рейды курдских боевиков. Информационный портал Al Nour сообщал о том, что поблизости от поселения Аль-Хиша был остановлен и взят под стражу сириец, передвигавшийся на мотоцикле.

Провинция Хасака

В приграничных с Турцией районах прогремел взрыв СВУ, заложенного курдскими боевиками еще перед отступлением из зоны безопасности. Twitter-канал (ALCORA_11) сообщает о том, что инцидент произошел в районе Синаа в Рас аль-Айне. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, однако были частично разрушены несколько зданий. Также поступали данные о взрыве в городе Меркада на юге Хасаки. Отмечалось, что бомба детонировала у одного из блокпостов «демократических сил».

В северной части провинции вновь фиксировались вооруженные стычки на линии соприкосновения сил курдских боевиков и протурецких формирований. Как передавал военный источник в Twitter (shahednewskw), интенсивные взаимные обстрелы произошли в районе населенных пунктов Тель аль-Вард, Ар-Рубайят и Абу-Расин севернее города Тель-Тамр. Под ударами Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней бандгрупп были частично уничтожены несколько жилых домов.

Во второй половине дня с целью обеспечения безопасности на север региона была переброшена колонна с подкреплениями ВС Турции. По информации агентства новостей Al Nour, в приграничную зону прибыли восемь бронеавтомобилей и 22 пикапа, оснащенные крупнокалиберными пулеметами.

1 Организация запрещена на территории РФ.