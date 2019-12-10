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Путин обещал продолжить индексацию маткапитала

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Путин обещал продолжить индексацию маткапитала

Москва, 10 декабря. Российские власти продолжат практику индексации материнского капитала, исходя из уровня инфляции. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин.

«Индексация будет дальше производиться, конечно», — отметил он, выступая на встрече с региональными уполномоченными по правам человека.

Глава государства также подчеркнул, что он не против использования маткапитала для оплаты сложных операций у детей, однако прежде всего государство должно защитить «фундаментальные для семьи вещи».

«Но вот на операции, наверное, да, надо только подумать, чтобы эти средства уходили именно туда», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что размер материнского капитала в 2020 году вырастет на 3,8% и составит 466 тыс. рублей. На эти цели правительство намерено выделить 325 млрд рублей.

Напомним, что материнский капитал выплачивается с января 2007 года. Каждая семья, родившая или усыновившая второго, третьего или последующего ребенка, может претендовать на финансовую помощь со стороны государства. При этом если раньше семьи могли тратить получаемые средства только непосредственно на ребенка, то со временем правила были существенно смягчены. Теперь родители могут направить маткапитал на улучшение жилищных условий — приобретение, строительство или реконструкцию жилья, погашение первоначального взноса по ипотеке, уплату цены при долевом строительстве и так далее. Кроме того, маткапитал разрешается тратить на оплату образовательных услуг для ребенка.

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