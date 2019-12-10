Сирия, 10 декабря. Военные врачи РФ оказали медицинскую помощь 184 сирийцам. Конвой коалиции США направляется в сторону поля Аль-Джафра в Дейр-эз-Зоре. Неизвестные застрелили двух гражданских лиц в оккупированном курдскими боевиками городе Дибан, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по опорным пунктам исламистов в западной части Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации нападения на жителей города Дибан на востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: направила военный конвой в район нефтяного месторождения Аль-Джафра в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Появилась новая информация о результатах работы российских военных врачей в Сирии. В соответствии с данными Центра по примирению враждующих сторон, в течение последних 24 часов медицинская помощь была оказана 184 сирийцам. 69 человек, в том числе трое детей, были обследованы в районе Кобани, еще 115 мирных жителей, включая 23 детей, посетили российских специалистов в городе Камышлы на севере Хасаки.

Между тем спустя два месяца был вновь открыт контрольно-пропускной пункт «Айн ад-Дадат» на северо-востоке Алеппо. По данным новостного портала Step News Agency, теперь мирные жители смогут свободно перемещаться через КПП. Как известно, пункт-пропуска разделяет зоны контроля протурецких формирований и правительственной армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (OALD24) сообщает о том, что военный конвой возглавляемой США международной коалиции направляется в сторону нефтяного поля Аль-Джафра, расположенного в 25 километрах восточнее административного центра провинции. О целях передислокации сюда дополнительных подкреплений пока ничего неизвестно. Военные эксперты полагают, что, увеличивая свой военный контингент в районе сирийских месторождений, США стремятся упрочить контроль над ними и продолжить контрабандный вывоз энергоресурсов.

Тем временем в зоне контроля проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошла еще одна вылазка неизвестных. Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzor24), вооруженный налет группы радикалов в городе Дибан обернулся гибелью двух сирийцев по имени Наср аль-Хамид аль-Галиб и Рамадан аль-Галиб. Местные активисты подозревают в организации нападения джихадистов подпольных ячеек «Исламского государства», необходимостью борьбы с которыми курдские боевики продолжают пренебрегать.

Провинция Даръа

Сирийцы, пребывающие в лагерях для беженцев в соседних с Сирией Ливане и Иордании, продолжают массово возвращаться в родные места, покинутые на время их оккупации исламистами вооруженной оппозиции. Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон, за сутки на территорию Сирийской Арабской Республики перешли 814 беженцев. 208 из них пересекли ливанскую границу через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» в Дамаске и Хомсе, еще 606 граждан САР выехали из Иордании через пограничный переход «Насиб» на юге Даръа. Напомним, ежедневно в страну возвращаются сотни перемещенных лиц. Это стало возможным благодаря масштабным освободительным операциям Сирийской арабской армии (САА), проводившимся при поддержке ВКС России. Кроме того, во многом этому способствовали усилия сотрудников ЦПВС.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что в западной части Идлиба вновь отмечаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандформирований. Артиллерия правительственных сил открыла огонь по расположениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещены в РФ) в районе населенных пунктов Бдама, Джиср аш-Шугур и Аль-Джанудия. Сообщения о перестрелках на данном направлении также публикует на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy). Информация о потерях исламистов в живой силе или технике в настоящий момент уточняется.

В то же время фиксируются взаимные обстрелы на границе с Хамой. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), сирийские войска обстреливают позиции боевиков на окраинах населенных пунктов Аш-Шарика и Аль-Арима. Напомним, исламисты, отряды которых дислоцируются на границах «Большого Идлиба», не перестают провоцировать стычки с САА, несмотря на действующий на линии разграничения сил режим прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.