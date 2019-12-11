Сирия, 11 декабря. Курдские боевики взорвали дом одного из жителей Восточного Дейр-эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»1 ввела целую систему поборов в шиитском городе Аль-Фуа к северу от Идлиба. Радикалы SDF**** задержали 15 своих же бойцов около Аш-Шаддади на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям джихадистов на северо-западе Хамы; потеряли солдата, подорвавшегося предположительно на мине ИГ1 недалеко от Айн-Иссы.

Курдские вооруженные бандформирования: взорвали дом одного из жителей Восточного Дейр-эз-Зора; задержали 15 своих же бойцов около Аш-Шаддади.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): ввела целую систему поборов в шиитском городе Аль-Фуа к северу от Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики Сирийских демократических сил (SDF) взорвали дом жителя поселения Аль-Джардхи в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, передает портал SOHR. По словам самих курдских радикалов, человек, подвергшийся нападению, был связан с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и замешан в подготовке нескольких взрывов. Также главари SDF утверждают, что в доме предполагаемого джихадиста было обнаружено несколько бомб. Эти их заявления, однако, нуждаются в подтверждении, поскольку «Демократические силы» регулярно проводят незаконные аресты граждан в целях принудительной вербовки в SDF под видом борьбы с подпольными ячейками ИГ.

Провинция Идлиб

Главари «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) сформировали единую структуру оккупационной власти в городе Аль-Фуа к северо-востоку от Идлиба с целью взимания большого количества поборов с местного населения. По информации Al Nour, террористы теперь собирают с жителей шиитского населенного пункта, до этого несколько лет находившегося в осаде исламистов, неподъемные «налоги» на жилье, а также на собственный бизнес. Таким способом захватчики держат под своим полным контролем порядка половины города, управляя главным рынком и большинством крупных магазинов. При этом Аль-Фуа до сих пор лежит в руинах, поскольку еще в период осады террористов об был практически целиком разрушен их непрекращающимися обстрелами.

Провинция Ракка

Один из сирийских военных подорвался на мине вблизи деревни Аль-Малак, находящейся к северу от Айн-Иссы в провинции Ракка, передает Masar Press Agency. Солдат скончался на месте. Предполагается, что детонировавшее устройство было заложено боевиками ИГИЛ1 перед уходом из этих районов. Пришедшие на их место новые оккупанты — войска США и курдские бандформирований — так и не провели тщательную очистку территорий от СВУ и других следов присутствия джихадистов. Из-за этого они и сами нередко несли потери. Кроме того, их халатность стала причиной гибели сотен мирных жителей.

Провинция Хама

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли ответные удары по расположениям боевиков-исламистов к северо-западу от Хамы. Согласно сведениям Masar Press Agency, под артиллерийским огнем войск САР оказались позиции джихадистских бандгрупп на окраинах населенного пункта Шахраназ. Данные о причиненном террористам уроне пока уточняются. В этой местности дислоцируются преимущественно члены «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ней группировок. Они постоянно нарушают перемирие на границах Идлибской зоны деэскалации, обстреливая, в частности, прифронтовые мирные районы.

Провинция Хасака

«Демократические силы» арестовали 15 своих же боевиков в окрестностях города Аш-Шаддади в южной части Хасаки, обвинив их в содействии беглецам из лагеря «Аль-Хол», сообщает агентство Al Nour. Предполагается, что курдские радикалы пытались организовать побег группы вынужденных переселенцев в обмен на денежное вознаграждение. Между тем главари SDF силой удерживают беженцев внутри временного пункта размещения, не сортируя невиновных граждан и сторонников ИГ друг от друга. При этом условия проживания в «Аль-Холе» почти достигли уровня гуманитарной катастрофы.

1 Организация запрещена на территории РФ.