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Эрдоган использует фейк о ЧВК «Вагнер», чтобы оправдать связи с террористами ПНС Ливии

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Эрдоган пытается оправдать военное вторжение в Ливию, используя фейк о ЧВК «Вагнер»Москва, 10 декабря. Готовность Турции поддержать террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии является тревожным сигналом для мирового сообщества. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу со студентами Билкентского университета в Анкаре, в ходе которой заявил о готовности оказать военную помощь боевикам ПНС Ливии. При этом Эрдоган заявил, что в настоящее время в Ливии якобы уже находится ЧВК «Вагнер» из России.

Малькевич отметил, что слова Эрдогана являются серьезным сигналом, который свидетельствует о бездействии ООН и других международных организаций

«Иностранное государство, которое даже не граничит с Ливией, готово присылать каких-то военных советников и воинские соединения. Это еще раз показывает, что сегодня не работают никакие международные структуры, включая ООН», — пояснил он.

Малькевич также добавил, что Эрдоган пытается манипулировать ситуацией с помощью информационных вбросов о ЧВК «Вагнер», однако подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований.

«Все страшилки про российских хакеров, вмешательство Москвы в различные выборы и российские ЧВК распространяются для того, чтобы с их помощью навязать американское вооружение, программно-технические решения, ЧВК. А теперь еще и Турция показалась на этом горизонте, которая открыто поддерживает ПНС Ливии», — отметил эксперт.

Малькевич подчеркнул, что Эрдоган эксплуатирует фейк о ЧВК «Вагнер», чтобы оправдать введение турецких войск в Ливию, передает Nation News.

В настоящее время незначительная часть Ливии находится под контролем террористов Правительства национального согласия, которое было искусственно сформированного при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть республики контролируется законным правительством Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой ливийские войска намерены освободить столицу республики и северо-западные районы страны от боевиков, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В данный момент ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.

В конце ноября 2019 года в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана с главарем террористов ПНС Ливии Файезом Сарраджем. По итогам встречи были подписаны соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море» между Анкарой и террористами ПНС Ливии.

Подписание соглашений между Турцией и боевиками ПНС Ливии вызвало беспокойство со стороны властей Греции, Кипра и Египта. По их мнению, Турция пытается легализовать военную поддержку и сотрудничество с террористами ПНС Ливии в обход оружейного эмбарго.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Nation News
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