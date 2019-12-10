Дзюба примерит ангельские крылья для своей первой роли в кино

Москва, 10 декабря. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба дебютирует в полнометражной киноленте «Я не Дзюба» в роли самого себя.

Режиссером киноработы выступил Леонид Пляскин. По его словам, сюжет картины будет разворачиваться вокруг обаятельного мальчика, испытывающего проблемы с лишним весом, но искренне мечтающего играть в большой футбол.

К заветной цели юношу приблизит встреча с ангелом в виде Дзюбы. Именитый спортсмен пообещает мальчишке, что тот будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм.

Пляскин назвал главную тему фильма вечной, поскольку все подростки считают себя недостаточно красивыми.

Создатели фильма планируют сделать его смешным и рассчитывают на охват широкой аудитории.