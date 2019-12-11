Российские приложения как «потенциальная угроза» США. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Отпечатки лица против террористов, правильные новости от Apple и восьмилетняя последовательница Греты Тунберг. Об этом и многом другом в новом выпуске авторской программы Александра Малькевича «Слово на свободе»

Отпечатки лица спасут США от терроризма

Министерство национальной безопасности США предложило ввести норму, согласно которой владельцы виз (гости и граждане США в том числе) при пересечении границы будут обязаны пройти процедуру цифрового отпечатка лица. По их мнению, это поможет в противодействии терроризму. Систему планируют внедрить с 2021 года в крупнейших аэропортах Америки.

Американцы решат, является ли Россия главным спонсором террористов

Комитет по иностранным делам сената США обсуждает еще один законопроект. Он обяжет госсекретаря Майка Помпео рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной-спонсором терроризма. Таким образом, он будет думать и решать, спонсоры мы террористов или нет, поставив Россию в один ряд с Сирией, Суданом, Ираном и Северной Кореей. Помпео должен будет не позднее чем через 90 дней определиться и представить конгрессу решение о том, «главный Россия террорист или все же пока кому-то уступает».

Российские приложения как «потенциальная угроза» США

ФБР официально заявило, что рассматривает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, как «потенциальную угрозу». Первой под подозрение уже попало приложение FaceApp, которое может состарить лицо. Оно было разработано в Петербурге. По их мнению, этот город представляет наибольшую опасность, поскольку уверенны, что каждый второй житель Северной столицы — это специалист по IT, который хочет вмешаться во внутреннюю политическую жизнь США. Если появятся хоть малейшие доказательства, что FaceApp вмешивается в будущие выборы США, будут приняты меры.

Apple поможет своим пользователям выбирать «правильные» новости

Apple — тоже борцы с российской угрозой. Компания предлагает своим пользователям установить на браузер расширение NewsGuard. Приложением руководит бывший директор ЦРУ, бывший министр внутренней безопасности США и другие большие медиа «специалисты». Когда пользователь будет заходить в браузер и читать новости, он увидит, что специальным флажком помечены «надежные» источники информации, следовательно, к другим нужно относиться с осторожностью.

У Греты Тунберг появляются последователи по всему миру

Грета Тунберг Нобелевскую премию не получила, однако получила альтернативную премию за целесообразное жизнеобеспечение, получать ее не поехала, но написала благодарственное сообщение. А тем временем, у нее уже появились последователи. В Испании восьмилетняя девочка-транссексуалка Эльза выступила в региональном парламенте. Она призвала политиков несмотря ни на что принимать законы, которые закрепляют признание людей разными.

Самые популярные имена в США

В США определили топ-10 самых популярных в стране детских имен. Впервые лидирующие позиции заняло имя Мухамед, а Джеки оказалось на 27 месте. Джон скатился до 42 позиции.

Выборы в США

В Айове Джо Байден вляпался в неприятную историю, назвав одного из избирателей толстяком, когда тот задал ему провокационный вопрос. И теперь ему придется ответить за фетшейминг.

Трамп — лучший друг Израиля

А тем временем Дональд Трамп сообщил, что у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем он, поскольку он сдержал все свои обещания: перенес американское посольство в Иерусалим, признал суверенитет над Голландскими высотами.

Блумберг отказался расследовать ничего о жизни кандидатов-демократов

Майкл Блумберг — трехкратный мэр Нью-Йорка вступил в предвыборную гонку. Созданное им информационное агентство заявило, что не будет расследовать ничего из жизни кандидатов демократов, но и о своем владельце писать плохо не собираются. А вот писать про Трампа они будут с большим удовольствием.

Американцы сворачивают информационное финансирование на Украине

Американцы сворачивают финансирование информационной деятельности на Украине, об этом официально сообщили диспетчеры фейковых аккаунтов и ботов. Что происходит? Была создана очень мощная сетка: Facebook, Instagram, Telegram и другие соцсети. Охват составлял несколько миллионов пользователей. Базировалась фабрика троллей на Украине. Работали в основном на аудиторию в этой стране. Задача была решать вопросы по президентским и парламентским выборам. Похоже, в процессе они сами запутались. Они агитировали то за одного, то за другого кандидата, появлялись даже пророссийские сообщения. Но главное, что определенные идеи вбрасывались, специальные боты наводили читателей на нужные мысли. Специалисты понимают, что никакого отношения к помощи Украине эти действия не имели, задача была — посеять хаос.

Сетку курировали граждане США. Один из сотрудников службы безопасности посольства Штатов давал темы для отработки, помогал решать вопросы с блокировкой аккаунтов, c политической рекламой, а известный американский политолог Джейсон Смарт все это курировал. Однако выборы прошли и финансирование свернули. Но не будем унывать, ведь готовятся новые проекты.

Тот же Джейсон Смарт выступает основателем НКО «За свободную Украину». Среди ее целей заявлено сохранение территориальной целостности и борьба с коррупцией. То есть за свободу Украины борется американский политтехнолог при поддержке сотрудников службы безопасности посольства США и на деньги Госдепа, конечно. Но это якобы не вмешательство во внутренние дела Украины, это — большие и серьезные усилия, направленные на демократизацию страны.