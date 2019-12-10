«Новая газета» выгораживала исполнителей теракта в метро Петербурга

Во вторник суд признал 11 человек виновными в осуществлении террористического акта в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Все были осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного заключения.

Организатора теракта Аброра Азимова приговорили к пожизненному заключению в ИК особого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Ибрагимжон Эрматов получил 27 лет, штраф 600 тысяч рублей, Мухамадюсуп Эрматов — 28 лет, штраф 600 тысяч рублей, Содик Ортиков — 22 года, штраф 500 тысяч рублей, Махамадюсуф Мирзаалимов — 20 лет, штраф 500 тысяч рублей, Азамжон Махмудов — 20 лет, штраф 500 тысяч рублей, Дилмурод Муидинов — 20 лет, штраф 500 тысяч рублей, Сайфилла Хакимов — 19 лет, штраф 500 тысяч рублей, Бахром Эргашев — 19 лет, штраф 500 тысяч рублей, Акрам Азимов — 28 лет, штраф 700 тысяч рублей. Шохиста Каримова получила 20 лет в ИК общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Тему освещали многие издания, в том числе и «Новая газета». В отличие от многих своих коллег, журналисты «Новой» сразу выгораживали осужденных, работая на версию, что они невиновны. Опубликованный сегодня дайджест публикаций по теме дает представление о векторе подачи материалов: сначала силовики допустили этот ужасный теракт, не арестовав причастных заранее, потом взяли первых попавшихся людей, сфальсифицировали доказательства и вынесли заранее спланированный обвинительный приговор, не слушая доводов защиты.

Пройтись по ссылкам и почитать, как издание рассказывало о процессе, оказалось очень полезным для понимания, что «Новая газета» принципиально не изменила своим симпатиям и по-прежнему готова назвать невиновными преступников, если это поможет уронить в грязь российскую власть.

Права террористов важнее кодекса

Сразу в дайджесте авторы указали, что суд запретил подсудимым на первом же заседании обращаться к СМИ, подав это как «нарушение».

На деле никакого правила, обязывающего судью позволить сделать это, не существует: разрешать или нет подобные обращения, судьи вправе решать сами. Но желание преступников общаться с прессой «Новая» опять трактует в пользу версии об их невиновности.

Возникла и другая претензия: оказывается, ФСБ подозревала, что смертник мог ездить на Ближний Восток, обучаться в тренировочном лагере, но не действовала на упреждение.

Тут правозащитники «Новой Газеты» противоречат сами себе: тот факт, что человек бывал на Ближнем Востоке — недостаточное основание для задержания, и, если бы силовики все-таки сделали это, журналисты издания первыми бы заявили о вопиющем игнорировании прав человека.

А задержание террористов по горячим следам за два дня — опять очень плохо. Видимо, нужно было дождаться, когда новый смертник зайдет в метро, автобус, торговый центр, чтобы были основания брать с поличным и не вызывать подозрений в фальсификациях у либеральных журналистов.

Обвинение к следователям

Много претензий и к показаниям следователей и экспертов: они, мол, не помнят подробности и путают детали. Во-первых, некоторые показания свидетелей обвинения суд, и правда, расценил как недостаточные. Во-вторых, процесс шел больше двух лет, и нет ничего удивительного, что люди не помнят все так, как будто это было вчера. Именно для этих целей в ходе следствия все показания документируются и в дальнейшем хранятся в материалах дела.

Есть вопросы у «Новой» и к личностям силовиков: в репортаже «Маска без откровения» журналисты замечают, что они скрывали лицо. Это распространенная практика в таких случаях — если следователь или оперативник работает с материалами резонансного дела и имеет основания беспокоиться за свою жизнь и безопасность, судья может удовлетворить просьбу скрыть лицо. При этом сам судья перед процессом удостоверяет личность свидетелей, так что их анонимность не полная.

А вот когда следователь Вероника Шишкина выступала в суде по видеосвязи, адвокаты настояли, чтобы она открыла лицо, заявляя, что данных о том, что ей угрожают нет.

И суд внял этим доводам, что опять же несколько шатает обвинение в предвзятости процесса.

Адвокаты дьявола

Доводы адвокатов, которые привела «Новая», также выглядят странными и нелогичными: съемка постановочная, потому что у задержанных есть оружие, а документов нет. Мигранты обычно так себя не ведут, поэтому они невиновны. При том, что осудили их не за хранение оружия, а по совсем другим, куда более тяжким, статьям — «Организация террористического сообщества и участии в нем», «Содействие террористической деятельности», «Совершение террористического акта» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Еще любопытнее версия, что якобы никто не располагал доказательствами причастности арестованных к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ1 до начала процесса. Как будто для совершения теракта необходимо принадлежать к какой-то организации, и непременно запрещенной.

Извращение показаний свидетелей

Но особенно циничным выглядит подача слов Натальи Кирилловой — одной из тех, кто был в том вагоне во время теракта. Девушка уверяла, что лично она не верит в невиновность сидящих на скамье подсудимых и ей противно видеть, как они «смеются».

Но у Кирилловой есть сомнения в безукоризненной чистоте соблюдения процессуального кодекса и она задает вопросы. Почему следователи при наличии достаточной доказательной базы не открыли некоторые важные подробности, которые помогут убедить общество, что именно эти люди сделали то, что сделали, и почему допускают грубое нарушение прав осужденных при том, что их вина пока не доказана?

«Новая» привела слова и другого пострадавшего — мужчины. Он заявил, что с виду все обычные люди, но оговорился, мол — ну откуда я знаю, как должны выглядеть террористы. Но опять же: с ремаркой журналистов это выглядит как «не верю в их вину».

И именно на этом «Новая газета» делает акценты, заставляя читателя поставить знак равенства между «сомневаюсь, что следствие работает безупречно» и «они невиновны».

Упоминание недоказанных пыток, других нарушений прав арестованных и ошибок в уголовном производстве встречаются в статьях часто — журналисты наслаивают их друг на друга, работая на свой тезис о грубой «подставе» со стороны силовиков.

Антироссийская и происламистская позиция издания ни для кого не новость: точно так же газета выступала и по следам терактов начала нулевых, охвативших страну. Правда, тогда еще не было закона об оправдании терроризма, и журналисты могли откровенно призывать к переговорам с высокопоставленными боевиками, называя теракты следствием «агрессивной политики Кремля». Сейчас же тактика изменилась: оправдывать преступления открыто нельзя, но можно посеять сомнения в работе следователей и судов, заставляя читателей думать, что арестованные и осужденные невиновны, так как российское правосудие неспособно раскрывать тяжкие преступления, а может лишь подставлять непричастных и фальсифицировать доказательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.