Переговоры Москвы и Вашингтона важны для благосостояния США, заявили в Белом доме

Вашингтон, 10 декабря. Переговоры Вашингтона с Москвой на высоком и высшем уровнях критически важны в том числе для благосостояния США. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

В эфире телекомпании Fox он прокомментировал предстоящую встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, куда глава МИД РФ прибыл 10 декабря.

Ведущий предположил, что американский политический истеблишмент, прежде всего представители Демократической партии США, наверняка обрушатся на республиканца Трампа с критикой за переговоры с Лавровым.

Однако Гидли с его мнением не согласился.

«Послушайте, такого рода переговоры жизненно важны для благосостояния Америки. Президент говорил об этом, вел [в 2016 году] избирательную кампанию, говоря об улучшении отношений с Россией. Если уж на то пошло, то и демократы [говорили нечто подобное]», — подчеркнул представитель администрации США.

Он отметил, что ответственность за развитие отношений с другими государствами ложится на любого действующего президента США.

При этом Гидли подтвердил, что на переговорах с Лавровым Трамп планирует затронуть непростые вопросы контроля над вооружениями и обеспечения безопасности выборов.

Напомним, во вторник, 10 декабря глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Вашингтон по приглашению американского госсекретаря Майка Помпео. Как ранее сообщал МИД РФ, в столице США между дипломатами предполагается обмен мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений.

По завершении переговоров с Помпео Лавров встретится с Трампом. Предыдущий визит главы МИД России в столицу США состоялся более двух лет назад — в мае 2017 года.