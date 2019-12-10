Поисковики нашли погибшего при блокаде брата Путина

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поисковые отряды смогли найти останки его брата, который погиб во время блокады Ленинграда. Об этом глава государства сказал во время встречи с членами СПЧ.

По его словам, тело брата находилось в братской могиле жертв блокады на Пискаревском мемориальном кладбище, передает НСН.

«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер и все, во время блокады. Поисковики даже нашли участок конкретный. Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что волонтер «Поискового движения России» Мария Игонина пригласила Путина поучаствовать в экспедиции, которая пройдет в районе Керчи в апреле следующего года, в преддверии празднования очередной годовщины Победы над фашистской Германией. Российский лидер ответил, что поисковая работа — это «хорошее, доброе дело», поэтому он постарается принять участие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Путин с большим уважением относится к работе поисковых отрядов, которые находят останки погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и организуют им достойное захоронение. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер неоднократно посещал различные мемориалы и отдавал дань памяти погибших.