Соловьев показал Зеленскому свою обувь после шутки на саммите в Париже

Москва, 10 декабря. Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на приглашение президента Украины Владимира Зеленского лично приехать на Украину и «походить по ней ножками». Он также опроверг слова политика о туфлях Brioni.

Громкое заявление Зеленский сделал накануне по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже. Президент пошутил, что Соловьев, если решится приехать на Украину, даже не запачкает дорогие туфли Brioni.

Известный телеведущий высказывание Зеленского не оставил без ответа и показал в социальных сетях, какую обувь носит на самом деле. Вместо туфель от итальянского дома моды на фото предстали ботинки камуфляжной расцветки.

«Никакого Бриони!» — отметил журналист.

Коллеги Соловьева пошутили, что президент Украины своими словами лишь сделал рекламу бренду, а Соловьев такие туфли никогда не носил, передает «Экономика Сегодня».

А я Бриони не ношу ????????????‍♂️ pic.twitter.com/LXMU92xlFG — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 10 декабря 2019 г.

Ранее сразу несколько экспертов пришли ко мнению, что для Зеленского саммит в Париже стал настоящим испытанием и большим стрессом. Физиогномист Григорий Семчук, например, обратил внимание, что украинский президент на встрече «хорохорился», всячески пытался придать себе значимости и скрыть сомнения в своих силах.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян и вовсе отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон «смотрел на Зеленского со снисходительным умилением, как на пятилетнего мальчика, читающего стишок на табуретке».