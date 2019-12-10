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Народный артист РФ Олег Талыпин скончался в Петербурге

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Народный артист РФ Олег Талыпин скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 декабря. Народный артист РФ Олег Талыпин ушел на 91-м году жизни. О кончине профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова сообщила пресс-служба музыкального учреждения.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря… на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин. Информация о прощании будет размещена позднее», — говорится в сообщении.

 

Олег Талыпин был старейшим музыкантом заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. Выступал в качестве солиста. В разные годы работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской академической филармонии и в Мариинском театре.

В качестве педагога Талыпин воспитал множество музыкантов, успешно выступающих сегодня во многих оркестрах России и зарубежья.

 

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