В Париже участники акции против пенсионной реформы потребовали отставки главы Франции Эммануэля Макрона. При этом протестующие заявили, что вместо него хотят видеть президента России Владимира Путина.

Сегодня центр Парижа заполнился противниками пенсионной реформы, которую хотят провести французские власти. Демонстранты начали собираться на площади Вобан позади Дома Инвалидов (VII округ Парижа). Протяженность маршрута движения составляет около трех километров, точка назначения — площадь Данфер-Рошро в XIV округе.

Акция протеста очень сильно повлияла на обстановку в городе. Движение автомобильного и общественного транспорта в городе практически парализовалось. По всему маршруту участников акции дежурили десятки кордонов полиции. Банки закрыли свои отделения вдоль маршрута шествия.

Было слышно, как люди скандируют лозунги против пенсионной реформы и президента Франции Эммануэля Макрона. Школьники держали плакат «Забастовка. Блокада. Макрон, уходи!». По мере приближения демонстрантов к площади Данфер-Рошро к требованиям отставки французского лидера добавились призывы: «Путин наш президент!».

Ранее всеобщая конференция труда Франции уже объявила, что такое положение сохранится как минимум до 10 декабря. Сообщалось, что в этот день снова будет проведено массовое шествие против пенсионной реформы. До этого акция участников протеста прошла 5 и 7 декабря. В эти дни собрались представители различных профсоюзов Франции, страна была фактически парализована. Корреспондент ФАН в своих репортажах освещал прошедшие забастовки.