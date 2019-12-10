Путин обещал подумать над предложением сделать 31 декабря выходным днем

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он подумает над предложением сделать 31 декабря выходным днем для всей страны. Об этом глава государства сказал на встрече с членами Совета по правам человека.

В то же время российский лидер выразил сомнение в том, что это произойдет в текущем году. Он обратил внимание на то, что времени до Нового года у законодателей осталось совсем мало, пишет «Царьград».

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал», — отметил Путин.

Напомним, что в ноябре депутаты Госдумы от ЛДПР предложили сделать 31 декабря выходным, а рабочий день перенести на субботу 28 декабря. Таким образом, считают народные избранники, россияне смогут спокойно подготовиться к встрече праздника, а число рабочих дней при этом не будет сокращено.

Министр труда РФ Максим Топилин в свою очередь заявил, что сделать 31 декабря выходным днем на федеральном уровне в этом году не получится из-за разных режимов работы бюджетных учреждений. Правительство принимает решение о выходных днях в октябре, а законопроект был внесен месяцем позже.

Тем не менее в ряде регионов такая инициатива получила одобрение на местном уровне. Последний день декабря освободили от работы Томская, Кировская области, Ставропольский край и Крым.