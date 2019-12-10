Зеленский боится прямых переговоров с республиками Донбасса, считают в ДНР

Донецк, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский боится идти на прямые переговоры с республиками Донбасса. Об этом во вторник заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Медведев.

Так он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что он готов встречаться с жителями Донбасса, но не с руководством ДНР и ЛНР. По мнению Медведева, Зеленский слишком боится неподконтрольных армии националистов, чтобы начинать делать реальные шаги к миру.

Депутат Народного совета ДНР также напомнил инициативу помощника президента Украины Андрея Ермака, который предложил заменить представителей ДНР и ЛНР в контактной группе чиновниками из подконтрольных Киеву районов Донбасса.

«Может быть, с этими «экспертами» Зеленский и общается, но к реальным переговорам это не имеет никакого отношения. Украинский президент явно боится прямых переговоров с республиками и поэтому делает высказывания, выходящие за грани переговорного процесса», — отметил Медведев в разговоре с РИА Новости.

Напомним, что ранее Зеленский заявил о готовности провести выборы в Донбассе только после того, как Украина восстановит контроль над этой территорией и получит доступ к границе. При этом глава государства собирается сделать это до объявления амнистии.

Президент РФ Владимир Путин полагает, что подобные шаги могут привести к повторению трагедии в балканской Сребренице, где боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича устроили этническую чистку. Путин напомнил, на Украине действует множество группировок вооруженных националистов, которые не подчиняются украинской армии или другим силовым государственным структурам.