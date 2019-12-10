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Путин считает, что Ленин «заложил мину» под тысячелетнюю государственность России

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Путин считает, что Ленин «заложил мину» под тысячелетнюю государственность России

Москва, 10 декабря. Владимир Ленин в свое время «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность, считает президент РФ Владимир Путин.

К теме истории российский лидер обратился на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На встрече режиссер Александр Сокуров предложил «придумать Россию заново», на что Путин ответил философским вопросом, а возможно ли такое в принципе.

 «Можно, можно! Россию — можно!» — заверил режиссер.

Глава государства, выслушав Сокурова, напомнил собравшимся о Ленине.

«Вот он — придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!» — высказался президент.

Путин подчеркнул, что сейчас не время и не место подробнее излагать точку зрения на этот счет.

Ранее известный режиссер, сценарист и педагог, автор многих фильмов на исторические темы Владимир Хотиненко выразил мнение, что создателя советского государства Ленина необходимо вынести из мавзолея и похоронить, как бы решительно ни возражали коммунисты. Он считает, что в таком случае на «мистическом уровне что-то произойдет с Россией».

Бутовский полигон в Московской области — одно из мест массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий, где, согласно результатам исследований архивно-следственных документов, было расстреляно более 20 тысяч человек.

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Источник: ТАСС
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