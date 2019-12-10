Путин поддержал предложение увольнять чиновников за хамство

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин во вторник поддержал озвученное за заседание СПЧ предложение увольнять госслужащих за хамство по отношению к россиянам.

«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен», — отметил он.

Глава государства призвал членов Совета по правам человека подумать над тем, чтобы прописать этот момент в российском законодательстве. Он напомнил, что в российском Уголовном кодексе уже есть статьи, предусматривающие наказание за оскорбление. Положение об увольнении чиновников за хамство может быть оформлено в виде поправок к соответствующим статьям.

Напомним, что российские госслужащие уже не раз оказывались в центре скандала из-за своих резких слов в адрес обычных граждан. В декабре 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уволил главу департамента молодежной политики Ольгу Глацких, которая получила печальную известность после того, как объявила, что «государство ничего не должно» молодым россиянам и «не просило их рожать».

В сентябре этого года своего места лишилась руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которая назвала «бичевней» пострадавших от наводнения жителей Тулуна. Чиновнице не понравилось, как были одеты потерявшие имущество люди на встрече с Путиным.

В декабре глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков заявил о возможном увольнении начальника отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор Александры Поздняковой, использовавшей нецензурное слово.