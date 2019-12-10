В Совфеде назвали бредящего контролем над границей с РФ Авакова «политическим паханом»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев способен получить контроль над границей с Россией в Донбассе не за месяц до местных выборов, а за два дня. Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал мечты украинского министра в вечернем эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы не за месяц возьмем границу, а за два дня, — заявил Арсен Аваков после саммита «нормандской четверки» в Париже. — Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?»

По словам главы МВД Украины, в первое время контроль над границей Донбасса с Россией могут осуществлять не погранвойска, а украинская полиция вместе с «представителями территориальных общин». Аваков уточнил, что это будет возможно после выхода из Донецкой и Луганской областей «незаконных вооруженных формирований».

При этом украинец заметил, что «это будет тяжелый переходный период», который может длиться год. И ситуация осложняется тем, что президент России, как считает министр внутренних дел Украины, «не готов вернуть границу».

По мнению международного обозревателя издательского дома «Коммерсантъ» Максима Юсина, мечтам Авакова о взятии контроля над российско-украинской границей не суждено сбыться «по определению».

«Это просто неудачная шутка. Я очень хорошо помню ход боевых действий в 2014 году, еще до всякого Иловайска Украина попыталась взять под контроль границу между Донецкой Народной Республикой и Россией. Они пошли с юга «кишкой» на север. Чем все закончилось? Они зашли на российскую территорию и были интернированы. Все очень хорошо это помнят», — сказал Юсин в эфире политического ток-шоу.

А сенатор Олег Морозов добавил, что Аваков ведет себя как «политический пахан».

«Он показывает, что он политический пахан. Он показывает, что «я контролирую, я даю сигналы улице, я даю сигналы Зеленскому». При случае он обойдется без Зеленского — он играет на себя, на свое политическое будущее. Вопрос в том, как поведет себя президент Владимир Зеленский», — считает Морозов.

Зеленский, по мнению сенатора, может либо «прогнуться» под мечтающего о контроле над границей с РФ Авакова, как «прогибаются» под бандитов, либо найти способ, как не «прогибаться», заручившись поддержкой другой части украинского общества. Других вариантов у президента Украины нет.