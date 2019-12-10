Коротченко назвал громкой военной победой России разгром ИГ в Сирии

Москва, 10 декабря. Россия решила важную стратегическую задачу, когда окончательно разгромила в Сирии боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом заявил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Действия России в Сирии — это военная победа, разгром международного терроризма и выдающаяся стратегическая задача, которая была успешно решена», — пояснил он портал New Inform.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя действия ВКС РФ в Сирии, позволил себе более эмоциональную реакцию. По его словам, любой россиянин гордится успехами российских военных, которые не только борются с международным терроризмом, но и другими способами помогают сирийскому народу.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ1 в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

В третьей части из серии материалов ФАН про Сирию рассказывается о том, как россияне освобождали САР от боевиков. Так, многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли. «Охотник на ИГИЛ» Мухаммад Хусейн Ахмад признался, что он восхищен героизмом российских военных, которые всегда, рискуя своей жизнью, пытаются спасти товарищей.

Подробнее о борьбе с ИГ в Сирии читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.