Киевские власти не хотят выполнять Минские соглашения, требуя сначала контроля границы, а потом проведения выборов в Донбассе. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Ранее российский лидер Владимир Путин предположил, что если украинские войска будут допущены до украино-российской границы и восстановят контроль над ней до объявления амнистии, то Донбасс ожидает судьба балканской Сребреницы.

«Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну и я представляю, что может начаться Сребреница. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами», — подчеркнул он.

Президент обратил внимание на то, что глава Украины Владимир Зеленский в настоящий момент не имеет контроля над националистами, поэтому они могут учинить резню, если жителям Донбасса не будут предоставлены гарантии безопасности.

В настоящий момент на территории Украины действует множество ультраправых группировок, часть которых находятся под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как утверждает Спиридон Килинкаров, проблема реализации Минских соглашений и возможностей кровопролития в Донбассе имеет место быть. Однако до урегулирования этого вопроса и до обеспечения всех необходимых условий безопасности жителям республик Донбасса никакого контроля над границей власти Киева не получат.

«Минские договоренности были для того, чтобы в полной мере обеспечить безопасность жителям ЛНР и ДНР. В выступлениях господина Зеленского было два противоречия. С одной стороны, он называл эти территории оккупированными, а с другой стороны людей, проживающих на этой территории, обозначал как сепаратистов. Минские договоренности предусматривают закон об амнистии людей. Тогда возникает вопрос, если эти территории оккупированы, то кого украинские власти хотят там амнистировать? Оккупантов или кого?» — задался вопросом Килинкаров.

Идея руководства Украины, которая предусматривает сначала границу, а потом выборы, направлена на невыполнение Минских соглашений, полагает политик.

«Это абсолютно очевидно. В начале нужно урегулировать конфликт, а после в соответствии с минскими договоренностями требовать возврата границы. Там так написано и было озвучено в «нормандском формате». Идея, которая предусматривает сначала границу, а потом выборы направлена на невыполнение минских договоренностей. Другой функции эта формула не имеет. Власти Украины прекрасно умеют читать и понимают порядок, который там прописан. Когда руководство страны приехало на «нормандский формат», то они снова подтвердили этот порядок», — добавил Килинкаров.

Напомним, что в июле 1995 года боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича устроили этническую чистку в Сребренице, которая была объявлена ООН «зоной безопасности». За несколько дней там было расстреляно 7-8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. Международный трибунал признал преступление Армии Республики Сербской геноцидом.

Эта трагедия, получившая название «Резня в Сребренице», стала поводом для бомбардировок Республики Сербской натовской авиацией. Младич же был признан виновным в геноциде, а также в преступлениях против человечности и приговорен к пожизненному заключению. «Резня в Сребренице» является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны.