Москва, 10 декабря. США с момента начала конфликта в Сирии координировали боевиков, предупреждая их командиров обо всех планируемых атаках, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он рассказал, что с 2015 года, когда Россия по резолюции ООН была включена в борьбу с террористами ИГ1 (запрещено в РФ) в Сирии на стороне легитимного правительства, поступала информация о координации боевиков представителями США, европейской коалиции и Израиля.

«Это было, когда освобождали Алеппо, Думу, таких доказательств много. И когда атаку наносила американская коалиция, тогда якобы по случайности шли в атаку сразу и боевики. То есть американцы бомбили сирийцев, и после этого наступали игиловцы на те земли», — указал эксперт.

Один из боевиков рассказал, что террористы ИГ между собой называли русских военных «хауафер нами», что в переводе с арабского означает «мягкие лапы». Леонков заметил, что это довольно справедливое название и неплохая аллегория.

«Сравнивают с хищниками. Хищники, которые к жертве подкрадываются и действуют так оперативно, что у нее нет шансов. Леопарды, тигры, львы — все они подкрадываются тихо — на мягких лапах. Поэтому такая аллегория понятна», — сказал он.

Незаконное военное присутствие США в Сирии на протяжении нескольких лет вызывает закономерные вопросы. Вашингтон, маскируя истинные причины своего пребывания в государстве под предлогом борьбы с террористами, продолжает фактически преследовать другие задачи — свержение легитимного правительства президента Башара Асада и сохранение возможности контрабанды сирийской нефти.

Журналисты Федерального агентства новостей представили несколько публикаций большого расследования по Сирии. Они доказали причастность США к созданию и продвижению ИГ, получив свидетельские показания, подтверждающие, что Вашингтон спонсировал, тренировал и снабжал исламистов оружием. В виде одной из частей ФАН выпустил спецматериал «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»1, рассказывающий о взаимном сотрудничестве государства и экстремистской группировки.

В другой части из серии расследований о ситуации в Сирии ФАН рассказал о действиях России в противостоянии боевикам, незаконно оккупировавшим арабское государство. В публикации «Как русские заставили ИГИЛ1 бояться» редакция представила свидетельства того, как именно россияне боролись с террористами ИГ, курдскими радикалами и другими экстремистами на территории страны.

В первой части расследования представлены доказательства связей журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». По информации источников ФАН, публикации его материалов о действиях России в Сирии спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.