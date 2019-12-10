Донбасс сегодня: радикалы взорвали передовой склад ВСУ, три украинских силовика погибли

Донбасс, 10 декабря. Украинские националисты уничтожили склад ВСУ, три силовика погибли. Группа радикалов прибыла в зону ООС для организации провокаций. В ДНР рассказали подробности уничтожения украинской БМП под Донецком. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки киевские силовики восемь раз открывали огонь по восьми населенным пунктам ДНР и ЛНР. Украинская армия задействовала гранатометы, минометы, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

В населенном пункте Старомихайловка, расположенном на западе Донецка, повреждены 11 частных домов. Народная милиция ДНР отмечает, что обстрелу Старомихайловке предшествовал сильный взрыв на позициях 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ведущей обстрел.

По информации источников разведки военных ДНР, в поселке Красногоровка на украинской территории взорвался склад боеприпасов. Во время взрыва, по уточненным данным, погибли три силовика ВСУ, один получил ранения. Как позже выяснилось, склад был сознательно уничтожен радикалами с целью провокации ВСУ на открытие огня по Донецку.

В зону ООС прибыла группа националистов

Разведкой ДНР получена информация о прибытии в зону ООС группы боевиков из состава «Украинской добровольческой армии» в количестве около 30 человек. Спикер Народной милиции ДНР Ринат Айгистов рассказал, что националисты приехали в село Павловка на двух микроавтобусах и разместились в домах местных жителей. Во время движения автобусы не останавливались на блокпостах Национальной гвардии Украины и ни разу не досматривались. Штаб ООС отправил на место приезда группы комиссию, которая должна проверить правомерность нахождения прибывших и наличие у них оружия.

Защитники Донбасса предполагают, что появление новой группы националистов может быть связано с тем, что Служба безопасности Украины срочно проводит ротацию личного состава на передовой после провала спецоперации, в результате которой погибли двое сотрудников спецназа «Альфа». На замену убывающему составу СБУ приходят оперативные сотрудники из западных областей Украины.

Мошенничество в рядах ВСУ

Народной милиции ДНР стали известны результаты расследования недавнего уничтожения боевой машины пехоты ВСУ выстрелом из ручного противотанкового гранатомета в районе Марьинки, расположенной к западу от Донецка. Стрельбу из гранатомета устроил рядовой силовик 28-й бригады, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Как указано в отчете правоохранительных органов Украины, расследующих чрезвычайное происшествие, кроме БМП с боекомплектом при взрыве уничтожено четыре противотанковые управляемые ракеты, два противоракетных комплекса «Фагот», шесть радиостанций, два прибора ночного видения, шесть монокуляров и целых 34 километра полевого кабеля связи.

Представитель управления Народной милиции ДНР Ринат Айгистов в своем выступлении предположил, что перечисленные в отчете уничтоженные спецсредства и вооружение были давно украдены и списаны на взрыв. Украинские правоохранители открыли уголовное производство в отношении начальников продовольственной, вещевой и ракетно-артиллерийской служб, поскольку на месте происшествия так и не были обнаружены остатки уничтоженного взрывом имущества.

Аналогичная ситуация складывалась после выяснения обстоятельств и последствий пожара на вещевом складе 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В докладе для штаба ООС было указано, что огнем уничтожено 340 комплектов форменной одежды, до 200 кевларовых шлемов и около 300 бронежилетов. Оборонное ведомство дончан справедливо полагает, что подобное списание техники, оборудования, формы и вооружения с боеприпасами, является мошеннической схемой сокрытия хищений имущества от вышестоящего руководства.