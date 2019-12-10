Посол Ватикана рассказал о новом Вселенском соборе между католиками и православными

Россия и Ватикан отмечают годовщину установления полноценных дипломатических отношений между Москвой и Святым престолом. В декабре 2009 года состоялся обмен нотами между МИД России и Государственным секретариатом Ватикана, после чего отношения стали полноформатными.

Апостольский нунций (посол Ватикана) в Российской Федерации, архиепископ Челестино Мильоре ответил на вопросы корреспондента Федерального агентства новостей относительно текущей политической и религиозной ситуации в мире.

«Мы не вмешиваемся»

— Ваше преосвященство, как вы оцениваете церковный раскол в Русской православной церкви? Я говорю о предоставлении так называемой «Православной церкви Украины» томоса об автокефалии.

— Что касается Украины, я бы хотел отметить ряд аспектов. В ходе обретения автокефалии Украиной папа римский рекомендовал католикам две вещи. В первую очередь, не вмешиваться в дела церкви — сестринской, но не нашей церкви. Мы не можем вмешиваться. И во вторых, он заявил и действует согласно своему заявлению, что он будет открыт любой православной церкви. Недавно папа Франциск посетил всех православных патриархов и митрополитов в Европе. По известным причинам, конечно же, визит не состоялся в Москву. Мы не вмешиваемся в ситуацию, но мы открыты к взаимодействию со всеми. Диалог — это уникальный способ достижения единства.

Объединяя христиан

— Вы не раз говорили о необходимости преодоления того наследия противоречий, которое было накоплено между православной и католической, между западной и восточной церквями на протяжении веков. Ваше преосвященство, возможен ли новый Вселенский собор с участием представителей всех христианских конфессий в современных условиях?

— В вашем вопросе я слышу отклики того, что писал русский философ Владимир Соловьев более 100 лет назад. Соловьев сказал, что это не только возможно: мы надеемся, что этот Вселенский собор состоится. Но вы знаете, кто-то должен его созвать, этот совет. Это должен быть один человек, который его созовет, который сконсолидирует христианские конфессии. Я убежден, что в будущем мы найдем способ, каким образом нам возможно созвать новый Вселенский собор.

Униаты заслуживают уважения

— Задам вопрос, возможно, лишь напрямую касающийся вашей непосредственной юрисдикции. Как вы оцениваете положение восточно-католических церквей византийского обряда в Европе, в частности, в Белоруссии и на Украине? Какова будет стратегия Святого престола в отношении греко-католических церквей?

— Когда глава римско-католической церкви папа Франциск и глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретились в столице Кубы — Гаване — 12 февраля 2016 года, они обсуждали этот вопрос. И папа Франциск тогда сказал: «Мы признаем, что униатство ничем не хуже любого другого способа, каким образом мы можем обеспечить единство среди нас». Те сообщества, которые существовали веками (я имею в виду униатские церкви), у них есть право на существование, на уважение и на помощь. Все этим сказано. Однако папа римский Франциск также много раз подчеркивал, что униатство — это не тот путь, которым нам следует сейчас идти к единству.