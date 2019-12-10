Мошенники придумали, как нажиться на петербургских театрах перед Новым годом

Санкт-Петербург, 10 декабря. Власти Петербурга бьют тревогу в связи с появлением в Интернете поддельных сайтов, дублирующих официальные ресурсы театров. Подобные мошеннические схемы начали активно использоваться в преддверии новогодних праздников.

Как правило, сайт-двойники полностью копируют внешнее оформление оригинала и выставляет на продажу фальшивые билеты на спектакли с наценкой в 200-300%. В итоге петербуржцы покупают несуществующие билеты за огромные деньги и оказываются ни с чем.

В комитете по культуре администрации Петербурга подтвердили, что такая проблема действительно есть, однако чиновники не знают, как с ней бороться. На сегодняшний день сайтами-двойниками уже успели обзавестись Театр комедии имени Н.П.Акимова, театр «Мюзик-Холл» и Михайловский театр, пишет «Петербургский дневник».

В Смольном советуют петербуржцам внимательно изучить название сайта и его структуру. На официальном портале любого государственного учреждения всегда указана информация о полном его названии, месте расположения, почтовом адресе и учредителе.

Начальник отдела защиты информации Университета ИТМО Александр Гавричков пояснил, что мошенники изучают статистику по опечаткам, которые допускают люди при поиске нужного им театра. Потом они, используя эти знания, создают домен и делают сайты-двойники. При этом злоумышленник видит личные данные пользователей, когда те вводят пароль, чтобы совершить покупку на сайте.