Каир, 10 декабря. Египет будет противостоять угрозам национальной безопасности, поэтому намерен поддержать Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил спикер парламента Египта Али Абдель Аль.

27 ноября в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главарем террористов ПНС Ливии Файезом Сарраджем. По итогам встречи были подписаны соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море» между Анкарой и террористами ПНС Ливии.

Подписание меморандума между Турцией и Триполи вызвало беспокойство со стороны властей Греции, Кипра и Египта. По их мнению, Турция пытается легализовать военную поддержку ПНС Ливии в обход оружейного эмбарго.

Спикер египетского парламента отметил, что Каир не потерпит вмешательства иностранных государств во внутренние дела Ливии, поэтому Египет намерен поддержать законно избранную ливийским народом Палату представителей и ЛНА в борьбе с террористами ПНС.

В настоящее время незначительная часть территории Ливии контролируются террористами Правительства национального согласия, которое было искусственно сформированного при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть страны находится под контролем законного правительства Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы страны от боевиков ПНС, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящее время ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.