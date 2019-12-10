Физиогномист оценил «актерство» Зеленского на «нормандском саммите»

Москва, 10 декабря. Украинский президент чувствовал себя неуверенно во время встречи с лидерами России, Германии и Франции в Париже, его волнение выдавали жесты и мимика. Такую оценку дал эксперт по физиогномике Григорий Семчук после просмотра видео с саммита «нормандской четверки».

По его мнению, Зеленский на встрече «хорохорился», всячески пытался придать себе значимости и скрыть сомнения в своих силах. Тогда как президент Франции Эммануэль Макрон с самого начала саммита всячески поддерживал нового коллегу.

«[Зеленский] работал как актер. Он вошел в состояние, вошел в роль и максимально ушел от того, чтобы выдать свое волнение», — передает телеканал «360».

Физиогномист полагает, что украинский президент не до конца понимал, насколько серьезные последствия будет иметь его встреча с главами мировых держав. Расслабиться Зеленскому удалось только во время общения с журналистами, констатировал Семчук.

Напомним, саммит «нормандской четверки» прошел в Париже накануне. В общей сложности встреча длилась 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президента РФ Владимира Путина с Зеленским.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что выступление Зеленского на «нормандском саммите» словно бы написал его предшественник Петр Порошенко. В комментарии Федеральному агентству новостей лейтенант Народной милиции ДНР Александр Матюшин добавил, что президент не привнес ничего нового в политическую повестку «нормандского формата» и не решил ни одну из поставленных перед Украиной задач.