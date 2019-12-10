Что решили министр обороны Турции и Шойгу в телефонном разговоре по Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в пресс-службе турецкого военного ведомства. Главной темой беседы стала обстановка в Сирии. О чем именно говорили стороны в рамках сирийской повестки? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«В ходе телефонных переговоров Акар и Шойгу обсудили последние события в зоне проведения [Анкарой] операции «Источник мира» в рамках сочинского меморандума, ситуацию в Идлибе и другие вопросы обороны и безопасности», — указано в информационном бюллетене МО Турции.

Военная полиция РФ и вооруженные силы Турции недавно провели уже 15-е патрулирование в безопасной зоне на севере САР в рамках мониторинга ситуации на сирийско-турецкой границе. Это проходит в соответствии с соглашениями между президентами стран, которые были подписаны 22 октября в Сочи.

С приходом российских и турецких сил в данный регион, обстановка там заметно стабилизировалась, тем не менее курдские радикалы из числа подконтрольных Рабочей партии Курдистана (РПК) Отрядов народной самообороны (YPG) не прекращают теракты и провокации, в том числе в мирных кварталах, вынуждая турок задумываться о возвращении к полномасштабным боевым действиям.

Так, очередной взрыв, предположительно устроенный курдскими формированиями, прогремел на выходных в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. В итоге ранения получили несколько бойцов протурецких сил.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин уверен, что нормализация ситуации на севере сирийского Заевфратья стала итогом успешной встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Весьма плодотворные переговоры президентов в Сочи привели к формированию меморандума из 11 пунктов, который стал ответом на негативную динамику осложнения ситуации на севере Сирии. Обстановка действительно подуспокоилась, хотя охлаждение между Анкарой и Вашингтоном сохраняется. США согласились вывести свои войска из безопасного коридора, но и высказывались против операции «Источник мира». Тем не менее СМИ, в том числе даже некоторые западные, оценили это как сдачу Штатами своих позиций, причем не столько Турции, сколько России. И действительно РФ территориально расширила зону помощи народу САР, путем выхода за Евфрат на север страны», — подчеркнул наш собеседник.

Он напомнил, что изначально Анкара как член блока НАТО выступала, скорее, союзником Штатов, однако теперь она не только один из гарантов в рамках «Астанинского процесса», но и непосредственный напарник Москвы в деле нормализации жизни в Сирийской Арабской Республике.

«Российская военная полиция патрулирует территории в Сирии совместно с армией одной из стран НАТО, и они вместе эффективно решают задачи по урегулированию обстановки в регионе. Раньше бы это казалось невозможным, и это говорит об очередном геополитическом поражении Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Такие шаги способствуют приближению полноценного перехода конфликта в плоскость политического урегулирования. Об этом же, кстати, свидетельствует и вход наших полицейских в Ракку. Это тоже знаковое событие. Поэтому новые переговоры министров обороны России и Турции, очевидно, говорят о дальнейшем наращивании координации в рамках решения сирийского конфликта», — заключил Андрей Кошкин.

Напомним, Федеральное агентство новостей накануне обнародовало третий материал из серии статей о Сирии, в котором была показана истинная роль россиян в разгроме «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) в САР. Нашим репортерам, в частности, удалось поговорить с одним из бывших боевиков ИГИЛ1, который признался, что на момент 2017 года, незадолго до начала освобождения города Дейр-эз-Зор, среди джихадистов уже плотно поселился неподдельный страх перед русскими бойцами.

Во второй части ФАН доказал существование прямых связей между ИГ1 и США. Среди прочего было выявлено, что Вашингтон направляет исламистам оружие и военных инструкторов, получая в обмен возможность распоряжаться нефтегазовыми ресурсами Северо-восточной Сирии. Незаконная контрабанда с месторождений САР приносит ключевым представителям командования Пентагона огромные прибыли и дает возможности для дальнейшего спонсирования подконтрольных джихадистских бандгрупп в регионе.

В первой части наши корреспонденты также установили, что с ИГИЛ контактируют и некоторые представители так называемой российской оппозиции, в том числе журналист «Новой газеты» Денис Коротков и бежавший из РФ бывший олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.