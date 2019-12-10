Петербургское «Яблоко» Вишневского оказалось связано с МИД Германии

Выборы муниципальных депутатов в окружные советы Санкт-Петербурга состоялись еще в начале сентября, вот только спустя три месяца некоторые из муниципалитетов так и не начали полноценно работать. Это относится к округам, где мандаты в большом количестве получили представители оппозиции. Так, в МО «Литейный округ» до сих пор не выбран председатель совета, а 11 депутатов от «Яблока» тем временем увлечены главной, по их мнению, задачей — борьбой с портретом президента в здании муниципалитета.

Портретные войны мундепов

Что интересно, аналогичные «проблемы» решают и другие оппозиционные избранники. Например, в МО №72 представитель «Партии Роста» Павел Швец первым снял со стен портреты президента России и губернатора Санкт-Петербурга. Вот только избиратели такой депутатской деятельности не обрадовались, и под их давлением оппозиционер вынужден был вернуть портреты на свои места. Похожая ситуация сложилась в МО «Смольнинское», где работу совета саботирует «независимый кандидат» Ярослав Костров, который даже не смог избраться — воевать с портретами он заставляет более удачливых членов своего «градозащитного» проекта.

В «Литейном» также есть свой заводила — Арсений Афиногенов. В ноябре его в обход закона остальные «яблочники» назначили новым главой совета. Вот только, в соответствии с уставом муниципалитета, сделать это можно лишь тремя четвертями голосов, оппозиционеров же, как упоминалось, всего 11 человек. Ранее суд уже признал незаконность такого назначения, но Афиногенов продолжает считать себя главой совета. Вполне вероятно на осознанное нарушение законодательства новоявленного мундепа толкает его непосредственный руководитель — депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Афиногенов подчиняется ему не только по партийной линии, он работает у Вишневского помощником депутата. Это значит, что Вишневский фактически «захватил» МО через Афиногенова.

Германия даже не скрывает своего вмешательства

Еще более показательно, что свою провокацию Афиногенов устроил накануне одного примечательного мероприятия — конфеста «Активиз/МЫ». В нем приняли участие многие оппозиционные муднепы, причастные к саботажу работы своих советов, в том числе и представители команды Афиногенова. Пикантность фестиваля заключается в том, что организован он при содействии и на деньги МИД Германии.

На конференции в качестве спикеров выступали депутат МО «Лиговский» от партии «Яблоко» Егор Карпенков, представитель МО «Владимирский» от партии «Яблоко» Виталий Боварь, депутат МО №72 от «Партии Роста» Владимир Волохонский, депутата МО «Дворцовый» от партии ПАРНАС, координатор нежелательной в РФ «Открытой России» Наталья Грязневич, депутат московского МО «Академический» от партии «Яблоко» Василий Хорошилов и депутат московского МО «Якиманка» от партии «Яблоко» Дмитрий Петров.

Других депутатов в качестве спикеров организаторы не пригласили. Не сложно заметить, что большая их часть являются «яблочниками» или участвуют в саботаже работы своих советов. Совпадением такой подбор гостей быть не может, тем более, что тематика выступлений носит исключительно оппозиционно-политический характер. По факту собравшимся мундепы рассказывали, как с помощью градозащиты, скандалов в СМИ и протестных акций избраться в муниципалитеты, а потом бороться с имеющимися нормами и законами.

Возникает закономерный вопрос, не является ли подобное мероприятие вмешательством Германии во внутренние дела России? Ведь речь идет не только о деньгах немецкого МИД. Организацией конференции занимался немецкий центр CISR e.V. Berlin. Ранее он базировался в Петербурге, но после принятия в России закона об иноагентах перебрался в Германию. Что и не удивительно, за время работы в Северной столице центр получил от американского фонда Макартуров более 2,3 миллиона долларов.

Насколько осведомлен Борис Вишневский о том, в каких мероприятиях участвуют депутаты из команды его личного помощника?

Маловероятно, что он и остальные яблочники не знали, кем был оплачено и организовано это мероприятие. При таком раскладе борьба с портретами президента и губернатора приобретает совсем иной расклад — попытка Германии повлиять на внутреннюю политику России, в том числе и на уровне муниципалитетов. Однако каков уровень контактов Вишневского с германским правительством установить пока не представляется возможным, но факт участия его подчиненных в немецком мероприятии, носящем явный деструктивный характер, неопровержим.